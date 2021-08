Robusta e facile da manovrare, arriva dalla Slovenia la barca per tutti

Nel segmento delle barche medio-piccole, con metratura massima di 14 metri, si assiste con maggior frequenza a sperimentazioni e innovazioni, sia per quanto riguarda i materiali sia per il design degli interni e della coperta. Le barche di queste dimensioni sono inoltre tra le più vendute, e si vedono sempre più spesso in giro per il Mediterraneo perché ormai il livello di comfort su una barca medio-piccola è paragonabile a quello delle sorelle più grandi. L’Elan E5 è un perfetto esempio di tutto questo, ecco perché.

Soluzioni semplici per facilitare le manovre

Spesso l’armatore che approccia le barche di queste dimensioni vuole una barca semplice da manovrare, che non richieda la presenza di grandi equipaggi, che diverta in regata ma che abbia il giusto comfort per la crociera. L’Elan E5 è stato pensato con accorgimenti che vanno proprio in questa direzione, come il bompresso retrattile in fibra di carbonio, genoa avvolgibile con avvolgifiocco sottocoperta, albero passante e paterazzo sdoppiato regolabile. Al tempo stesso, il design degli esterni è molto spazioso, il pozzetto è accogliente e dotato di sedute rivestite in teak.

Scafo costruito con tecnologia VAIL

Il cantiere sloveno ha iniziato a produrre i suoi scafi con il sistema VAIL nel 2004, e questo yacht non fa eccezione. Lo scafo dell’Elan E5 è infatti prodotto con Vacuum Assisted Infusion Lamination, un processo che garantisce ottima stabilità e resistenza e quindi grande sicurezza per l’intera barca. Questo processo costruttivo influisce anche sul disclocamento, perché consente di utilizzare meno materiale e quindi risparmiare molto peso, rendendo la barca più agile e reattiva.

L’importatore italiano è a portata di click

