Ecco la soluzione per una vacanza in barca senza pensieri

Volete fare una vacanza in barca ma non volete preoccuparvi di niente? Spesso chi non conosce il mondo della barca a vela ha paura di costi di gestione, tariffe esagerate in porto, carburante e tanto altro. Sono dettagli che i neofiti non sottovalutano e, a volte, sono quegli aspetti che allontanano le persone dalla scelta di una vacanza in barca. C’è una soluzione per voi, affidarvi ad un charter affidabile e solido come 43° Parallelo Charter.

Il punto di riferimento per l’Arcipelago Toscano

Dalla base di 43° Parallelo sita a Marina di Scarlino, partono tutti gli itinerari proposti dal charter. Tra le tante destinazioni, troverete itinerari per scoprire l’Isola d’Elba, il Giglio, l’Argentario, Capraia ma anche Corsica e Sardegna. Potete cucirvi l’itinerario su misura, oppure scegliere tra le proposte di 43° Parallelo che prevedono itinerari di diversa durata, di una, due o anche tre settimane. Fatevi un giro sul sito di 43° Parallelo per lasciarvi ispirare e sognare la prossima vacanza in barca, se ancora non la avete fatta, le partenze sono previste anche a settembre!

Scegliete la barca che fa per voi

La flotta di 43° Parallelo è davvero ricchissima, e vi permette di scegliere lo yacht giusto con cui andare in vacanza. Soluzioni intime per piccole fughe romantiche, o grandi barche che possono ospitare anche gruppi di amici o famiglia, ce n’è davvero per tutti i gusti. La gamma a vela proposta vede tutta la linea Sun Odyssey di Jeanneau, con diversi allestimenti, layout e metrature, oppure i catamarani sportivi per eccellenza, firmati Excess Catamarans.

Un click per prenotare la vostra vacanza

Cliccando qui potrete contattare direttamente il charter 43° Parallelo e prenotare la vostra vacanza in barca, trovate il pulsante per inviare una mail o il form, ancora più semplice, per chiedere tutte le informazioni che desiderate sapere.