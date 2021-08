Arriva Ice 66 RS. Pensato da un dream team con Bruce Farr

Arriva nel 2022 il nuovo 66 piedi di Ice Yachts, una barca “grandi firme”. In anteprima vi sveliamo il dream team che c’è dietro all’ ICE 66 RS, il meglio sul mercato mondiale.

Il progetto delle linee d’acqua è dello studio di Bruce Farr, probabilmente il progettista più famoso del mondo che ha disegnato molte delle barche più veloci e conosciute degli ultimi 40 anni.

Il dream team dietro all’ICE 66 RS

Il design dell’esterno e dell’interno è opera di Lucio Micheletti e del suo studio milanese. Micheletti ha portato nella nautica i concetti di bellezza e razionalità del mondo del design automobilistico. Suoi alcuni Solaris e una delle barche più belle del mondo, il Baltic 142 Canova.

Forse meno conosciuto al grande pubblico, ma famoso tra gli addetti ai lavori è Giovanni Belgrano e il team della neozelandese Pure Engineering. Questa società di ingegneria è la leader mondiale nella realizzazione di barche con materiali compositi avanzati. Il biglietto da visita di Belgrano e dei suoi uomini comprende le barche neozelandesi di Coppa America e quelle della Ocean Race, il top della vela mondiale.

Nel dream team c’è, ovviamente, anche il costruttore, Ice Yachts e il suo CEO Marco Malgara. In pochi anni Ice si è ricavato uno spazio privilegiato di mercato, quello delle barche a vela Premium che sommano prestazioni eccellenti a comfort degno di un blue water. Oggi il cantiere, che ha sede nel distretto nautico cremonese, ha in catalogo nove modelli di monoscafi che vanno dai 52 ai 100 piedi e due catamarani da 64 e 72 piedi. Tutte le barche hanno la possibilità di essere realizzate con un’anima più sportiva, denominata con la sigla RS, o più orientata al comfort con la sigla GC che sta per Gran Crociera.

Come sarà il nuovo Ice 66 rs

Ma che barca è il nuovo ICE 66 RS di cui è già in costruzione lo stampo da cui deriverà la serie? Ce lo racconta il CEO di Ice Yachts Marco Malgara: “Abbiamo scelto i migliori del mercato per realizzare una barca leggera, veloce, competitiva ma anche confortevole. Con un design avveniristico”.

Costruzione

Per quanto riguarda la costruzione Ice 66 RS sarà costruita in sandwich di vetro/carbonio con coperta full carbon così come l’albero che reggerà un potente piano velico.

Le linee d’acqua le descrive Bruce Farr stesso:”Sarà una barca moderna e molto veloce ma anche stabile e precisa. Per soddisfare chi va in crociera ma anche in regata”.

Coperta

In coperta domina un classico pozzetto mediterraneo con ampie sedute e quattro winches elettrici che comandano tutte le manovre comandate anche da una sola persona. Il design degli esterni è caratterizzato da una tuga che ricorda esempi di grande design automobilistico.

Interni

Gli interni si annunciano una sorpresa. Micheletti afferma che non sarà la solita barca a vela. Grazie alla tipologia della barca che è un raised saloon (salone rialzato) promette di ricavare spazi impensabili per una barca di 19 metri, paragonabili a quelli di un 21 metri. Al classico 3 cabine 3 bagni si affianca la possibilità di avere 4 cabine e 4 bagni con spazi adeguati per equipaggio e per i bambini.

Ovviamente per una barca del segmento Premium, la personalizzazione a misura di armatore sarà uno degli elementi distintivi.

I numeri di ICE 66 RS

Lunghezza fuoritutto: 19,90 m

Lunghezza al galleggiamento: 18,50 m

Larghezza max: 5,70 m

Dislocamento: 26.000 kg

Pescaggio: 3,35 m

Superficie velica: 276 mq

Gennaker: 454 mq

www.iceyachts.it

