Rolex Fastnet Race: alla regata delle regate anche tanta Italia

Quando dici Fastnet nella mente di un velista si accendono immagini ed emozioni particolari, sia in chi ha già navigato intorno al remoto scoglio a sud dell’Irlanda, sia in chi lo ha solo sognato. L’appuntamento è fissato per l’8 agosto, e saranno ben 453, divise in oltre dieci classi, le barche in partenza per la mitica Rolex Fastnet Race. La regata delle regate, che ha cadenza biennale e che l’anno scorso era saltata a causa Covid, quella che nella sua storia ha fatto gioire e piangere molti marinai, quest’anno si presenta in una veste nuova. La partenza classica da Cowes è stata confermata, ma l’arrivo non sarà come al solito a Plymouth bensì a Cherbourg. Sulla tratta da ritorno dal Fastnet ci sarà poi da lasciare a sinistra il Wolf Rock a sud della Cornovaglia. Con questa modifica le miglia di percorso diventano 695, in luogo delle classiche 605. Di fatto il Fastnet diventa una delle regate più lunghe, e ancora più dura, che si disputi in Europa e una delle più difficili al mondo.

Non mancherà anche quest’anno una buona presenza italiana, a partire da due big della nostra vela: Giovanni Soldini su Maserati Multi 70, e Giancarlo Pedote sull’Imoca 60 Prysmian in coppia con il francese Martin Le Pape, con la truppa tricolore completata da Andrea Fantini sul Class 40 Guidi.