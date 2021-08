Il catamarano di alluminio per fare il giro del mondo

Il Garcia Explocat 52 è un bellissimo catamarano a vela costruito in alluminio, il materiale già robusto e resistente utilizzato per gli scafi delle barche. Lo trovate esposto nello stand di Sail Away alla Milano Yachting Week, l’importatore italiano dello storico marco francese Garcia Yachts.

Le barche per portarti ovunque vuoi

Il motto scelto da Garcia Yachts è anche la promessa che fa a tutti i potenziali clienti: accompagnarti dappertutto. Gli yachts di Garcia Yachts sono appositamente progettati per crociere d’altura e per sopportare la navigazione ad ogni latitudine, sono davvero le barche adatte ad ogni mare. Nello specifico, la barca di cui vi parliamo oggi, il Garcia Explocat 52, è un catamarano con due scafi in alluminio, con un dislocamento invidiabile e un piano velico dalle dimensioni importanti. Tutto a bordo è pensato per le lunghe navigazioni, dai serbatoi di acqua e carburante ai pannelli solari, che permettono di coprire una buona parte dell’energia richiesta.

Lo yacht a vela da esplorazione per eccellenza

La postazione di navigazione interna consente di governare la barca stando comodi, asciutti e comunque vigili, anche in condizioni meteo estreme, senza per questo rubare spazio al salone. Gli interni infatti sono molto spaziosi e luminosi, sempre alla giusta temperatura grazie all’isolamento termico e alla porta di accesso al pozzetto di prua, solida e stagna. Fin dal 1974, d’altronde, Garcia Yachts è il cantiere punto di riferimento per le barche in alluminio per le lunghe navigazioni, e questo catamarano non fa eccezione, garantendo anche un invidiabile comfort a bordo grazie ai suoi quasi 17 metri di lunghezza e un baglio massimo di oltre 8 metri.

