Il bluewater per viaggiare senza compromessi

Il concetto di bluwater identifica quegli yacht pensati per girare il mondo, per solcare i mari con eleganza e comodità a bordo. Lo Swan 58 è la barca per chi vuole viaggiare a vela e stare in mare il più possibile, ed è pensata per farlo nel miglior modo possibile. La trovate esposta nel porto virtuale della Milano Yachting Week e potete esplorarla subito cliccando qui sotto.

Concepita per non scendere mai a terra

La caratteristica di questo yacht è, come abbiamo detto, quella di essere adatto a lunghe navigazioni. Ed infatti il comfort a bordo non manca. Gli interni, che ospitano un ampio salone, hanno un’altezza che supera i 2 metri e ampie vetrate su tutti i lati. Le tre cabine ospiti sono tutte dotate di bagno privato, e il tavolo che si trova zona pranzo ospita comodamente fino a 10 persone. Non mancano dettagli che fanno la differenza, come la possibilità di installare sei serbatoi arrivando a contenere fino a 1150 litri di carburante e 930 litri d’acqua. Il garage di poppa è davvero ampio e può ospitare un tender a chiglia rigida lungo fino a 3 metri, un accessorio fondamentale per le long cruise.

Le parole di chi ha progettato lo Swan 58: German Frers

“Lo Swan 58 è stato progettato contemporaneamente alla sorella minore, lo Swan 48. Segue lo stesso ben collaudato e vincente concetto di progettazione dello scafo; potente, ben bilanciato e con una forma marina, sicuro e piacevole da condurre. Sul 58, un vero e proprio Blue Water yacht destinato a navigare in tutta comodità in qualsiasi parte del mondo, le sezioni di prua sono state ammorbidite con l’idea di consentire un’andatura più morbida di bolina rispetto al mare normalmente incontrato in condizioni di vento forza 4/5″.

