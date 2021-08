La nuova era Hanse parte da questa barca

Per il colosso tedesco Hanse quella del 460 (14,60 x 4,79 m) è una vera e propria rivoluzione. Dopo oltre un decennio di collaborazione infatti la firma del progetto non è più dello Studio Vrolijk & Co, ma per la prima volta il disegno è stato affidato ai francesi Berret / Racoupeau. Un cambiamento necessario per portare un nuovo punto di vista e un nuovo approccio nella gamma del cantiere, dato che Hanse non lanciava in acqua novità da qualche anno.

UNA BARCA MATURA

Il 460 potremmo definirla come una barca matura, con diverse novità rispetto ai vecchi Hanse. L’estetica è diventata leggermente più sportiva, la prua ha volumi potenti e il flesso inverso, e per la prima volta compare anche un piccolo spigolo. Parte da prua e prosegue fino a centro barca, un buon espediente per recuperare un po’ di volume interno in questa zona e avere anche un elemento di stabilità in più con mare formato e vento fresco. A poppa il ginocchio è invece morbido, ma anche questo fungerà da appoggio in acqua a barca sbandata.

Per quanto riguarda i layout di coperta Hanse si è affidata a quelli già sperimentati sugli ultimi modelli, con i winch a ridosso della timoneria. L’easy sailing, il comfort in navigazione e i grandi volumi interni sono poi i concetti che guideranno il nuovo 460, e che da sempre sono cari ad Hanse.

www.hanseyachtsag.com