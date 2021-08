Dufour 32, quando l’innovazione è tutto

Dufour questa volta ha spinto davvero il piede sull’accelleratore dell’innovazione: partendo dalla piattaforma del riuscito 310, il nuovo Dufour 32, lungo 10,80 mt e largo 3,31, avrà il timone a ruota, la randa square top e numerose novità all’interno e all’esterno.

IL PIANO DI COPERTA E GLI INTERNI

Per la prima volta su una barca di 32 piedi, ci sarà una zona prendisole a poppa che verrà creata a cavallo del tavolo del pozzetto, all’occorrenza riparata da una tenda in tessuto che può essere regolata in pochi istanti. La plancetta di poppa, gonfiabile e rimovibile, si apre per completare questo grande spazio conviviale, offrendo il comfort di uno yacht molto più grande, sfruttando anche lo spazio che lascia la barra del timone una volta che è piegata e a riposo. Proprio la scelta della barra, in luogo della ruota, è cruciale, perché permette di risparmiare spazio.

La randa square top della versione Performance può essere equipaggiata con una scotta che lavora alla fine del boma e ha un punto fisso in pozzetto, nella versione standard tutte le manovre sono rinviate sulla tuga. All’interno, dove si può scegliere tra tre diversi tipi di finiture in base al colore e alla qualità dei legni, spicca la soluzione del tavolo centrale che si abbassa a livello del divano per creare una zona notte, che si aggiunge alle due cabine e può quindi portare la capienza notturna del Dufour 32 anche a 6 persone.

