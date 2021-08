Vuoi lavorare nella nautica? Questi sono i corsi skipper giusti per te

Dopo la pandemia e l’esplosione del fenomeno “barca come vacanza sicura”, in redazione siamo stati bombardati di richieste da parte di società di charter alla ricerca di skipper, steward, hostess, cuochi e personale di bordo. Anche nel nostro mercatino degli annunci il trend è confermato: il settore del noleggio è in espansione, la domanda è forte. Mai come oggi c’è la necessità di personale specializzato (e professionalizzato) per rispondere a tale domanda.

CORSI SKIPPER, QUALI SCEGLIERE?

“Perfetto, mi basta compilare un bel curriculum in cui vanto esperienze di bordo e trovare lavoro sarà un gioco da ragazzi”, dirà qualcuno. Non funziona così. Non ci si improvvisa skipper o steward di bordo. Società di charter, agenzie e broker nautici oggi richiedono personale esperto che sappia gestire qualsiasi situazione in barca. Se avete intenzione di lavorare in questo comparto della nautica, sappiate che le vostre basi dovranno essere solide e documentate. Ecco perché è fondamentale, per avere un futuro lavorativo certo, frequentare i corsi skipper e steward giusti.

Come quelli dell’Accademia del mare per il diporto Captains & Crew, una realtà che ha saputo fare della professionalità e della serietà i suoi punti di forza. Non a caso il personale formato dalla scuola altamente professionalizzante coordinata dal Com.te Ugo Carsana e Sabina Pagliei e con la partecipazione dell’istruttore Alesandro Pofferi è molto apprezzato nel settore. Il segreto?

PERCHE’ QUESTI SONO CORSI “GIUSTI”

Un approccio di “mestiere”, basato su un piano didattico molto articolato e rigoroso che riesce a trasfondere in fondamenti pratici ciò che la teoria, le nozioni studiate nei vari corsi professionali da sole non possono dare. È una scuola che si rivolge principalmente a chi già lavora nell’ambito del charter nautico o quantomeno ha già ottenuto i titoli e le abilitazioni a farlo, ma desidera approfondire le proprie competenze e capacità, per imporsi nel mercato del lavoro che, in Italia, risente fortemente della concorrenza straniera.

Un team di esperti comandanti, skipper nonché addetti ai lavori si occupa dell’organizzazione delle varie attività svolte quotidianamente durante il percorso formativo di due settimane, avvalendosi della collaborazione di professionisti in ogni settore. Dal Direttore di corso di formazione di rianimazione cardiopolmonare per il “primo soccorso”, al Counselor per il corso “gestione delle relazioni e dei conflitti a bordo”, all’istruttore di apnea con didattica Apnea Academy per il corso di Apnea, business manager di importanti società di charter. Captains & Crew, inoltre, segue il percorso professionale dei propri allievi anche dopo la fine del corso.

LE DATE DEI PROSSIMI CORSI CAPTAINS & CREW

Tre sono i corsi skipper e steward in programma a breve – il primo inizia tra poco più di due mesi – a cui vi consigliamo di iscrivervi, a seconda del vostro livello di esperienza. L’obiettivo finale? La formazione e selezione di skipper e hostess qualificati che potranno entrare a far parte del team di Captains & Crew con la possibilità, tramite la sinergia della scuola con società di charter in Italia ed all’estero, di essere inseriti nel mercato del lavoro nautico diportistico.

I migliori allievi dei corsi skipper inoltre avranno la possibilità di un’ulteriore esperienza di imbarco a titolo gratuito: una navigazione oceanica di 25 giorni in flottiglia tra La Rochelle e l’Italia. Un percorso didattico unico che gli allievi dello scorso anno, alcuni dei quali hanno lavorato durante l’ultima stagione estiva, conoscono bene.

CORSO 1° LIVELLO SKIPPER

Dove: Imbarco Marina di Cannigione

Quando: dal 16 al 31 ottobre 2021

Barche: monoscafi a vela / catamarani

Obiettivo: percepire il mare come attività professionale

CORSO 2° LIVELLO SKIPPER

Dove: Imbarco Marina di Cannigione

Quando: dal 28 ottobre all’11 novembre 2021

Barche: monoscafi a vela /catamarani

Obiettivo: Professionalizzare il ruolo di comandante

Per i partecipanti ai corsi che volessero proseguire con didattica professionale anglosassone verrà rilasciata idonea certificazione ai fini della percorrenza e della tenuta della guardia.

CORSO PER HOSTESS / STEWARD

Dove: Marina di Cannigione

Quando: dal 28 ottobre al 4 novembre 2021

Barche: monoscafi a vela / catamarani

Obiettivo: Professionalizzare il ruolo di Hostess / Steward

I REQUISITI PER PARTECIPARE

I posti naturalmente sono limitati e verrà operata una selezione.

I criteri per la selezione dei partecipanti al corso skipper/hostess sarà su base:

Curriculum nautico. Conoscenza di una lingua straniera Ordine di arrivo delle mail di conferma.

Per l’ammissione al corso 1° livello è richiesta la patenta nautica. Altri titoli posseduti sono preferenziali.

Per l’ammissione al corso 2° livello è richiesta la patente nautica S.L la conoscenza di una lingua straniera . Altri titoli posseduti sono preferenziali.

Per l’ammissione al corso di hostess è richiesta esperienza in tale campo e la conoscenza di una lingua straniera.

COME PARTECIPARE

Per partecipare ai prossimi corsi, inviate il vostro CV a: mailto:info@corsiperskipper.com, o contattate il numero +39 3498987032, oppure consultate i siti www.corsiperskipper.com e www.corsiperskipper.com/corsoperhostess