Acquisti estivi, alla Boatique puoi trovare davvero di tutto

Uno store digitale dove puoi trovare tutti i prodotti che riguardano la vita a bordo, gli accessori e il mondo della nautica a 360°. Stiamo parlando della Boatique, il Digital Store della Milano Yachting Week, dove tra i tantissimi prodotti puoi trovare delle chicche imperdibili e uniche.

FATTI UN GIRO NELLO STORE DELLA MILANO YACHTING WEEK

Prodotti unici che non trovate altrove

Come sfruttare in modo intelligente gli scarti dei telai in legno delle barche? ZEN ci fabbrica dei bellissimi occhiali da sole! Ecologici, trendy e 100% sostenibili, perfetti per l’estate. Se invece dovete comprare la passerella nuova per la vostra barca, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Plastimo produce una passerella gonfiabile che si trasforma in un SUP, vi basta sganciarla e buttarla in acqua, e voilà il gioco è fatto. Se lo stand up paddle non fa per voi, potete anche usarla semplicemente come piattaforma prendisole. Jobe invece è il marchio che produce il sea scooter Infinity: un “giocattolino” davvero molto divertente. Alimentato da due batterie con autonomia di 40 minuti, Infinity vi porta in profondità fino a 30 metri e può arrivare alla velocità di 5 km/h. Visitare i fondali non sarà più un problema anche per chi non vuol fare fatica. E poi c’è il tender trasparente, la barca prodotta da VERGAplast in policarbonato antiurto, anti salsedine e anti UV. Questa barca a remi è perfetta per l’esplorazione in mari ricchi di pesci, fa divertire soprattutto i bambini, poco ma sicuro.

Registrati, per te uno sconto speciale su tutti i prodotti

Visita subito la Boatique, lo store della Milano Yachting Week Store, e registrati per avere accesso a sconti speciali. Dal 10% al 40% di sconto su tutti gli articoli, e in più la spedizione gratuita sopra i 180 euro di spesa. Clicca qui per iniziare subito il tuo shopping!