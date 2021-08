VIDEO Una piccola Luna Rossa alla portata di (quasi) tutti

Vuoi provare l’ebbrezza di volare a bordo di una piccola Luna Rossa? Bene, adesso lo potrai fare.

PERSICO FLY40 ONE DESIGN, IL FUTURO E’ QUI

Dodici metri, equipaggio di 5 persone, velocità tre volte superiore a quella del vento senza mai toccare l’acqua. Questo, secondo Persico Marine, eccellenza italiana che ha costruito le ultime Luna Rossa, è il futuro delle regate “owner-driver”, dove l’armatore è timoniere. Si chiamerà Fly40 One Design la nuova classe di barche volanti Made in Persico, affiancato da un circuito di regate di nuova concezione, dove la facilità di conduzione, sicurezza e controllo costi sono le chiavi di volta.

Persico ha trasferito la sua esperienza di Coppa America sul Fly40. Checco Bruni, timoniere di Luna Rossa, è stato consulente e ambasciatore del progetto; Caponnetto Hueber (Mario Caponnetto è il “guru” della fluidodinamica), insieme alla neozelandese Pure Design & Engineering (che ha collaborato con il defender Team New Zealand), ha curato la progettazione.

Regate all’avanguardia, rigida monotipia, semplicità e sicurezza di pilotaggio e controllo dei costi sono gli obiettivi del circuito.

Il Persico Fly40 ha una lunghezza fuori tutto di 11,8 metri, una larghezza di 3,4 metri, un peso di 1.600 chilogrammi, 100 metri quadrati di superficie velica e una velocità minima di decollo di 7 nodi di vento reale. Progettato per un equipaggio di 5 persone, può essere rimorchiato e spostato facilmente. Tutte queste caratteristiche evidenziano l’innovazione, la forza e l’audacia di un progetto che è sicuro, divertente e pronto per essere sperimentato dagli armatori.

“Negli ultimi cinque mesi”, ha spiegato Marcello Persico, presidente di Persico Marine, “ci siamo dedicati a raggiungere un obiettivo impressionante: trasferire la nostra ricerca e sviluppo della 36a America’s Cup sul mercato. In un istante, il giorno in cui abbiamo visto i nostri AC75 navigare per la prima volta, tutti i nostri precedenti successi fino a quel momento sono diventati “il passato”.

Dopo le innovazioni rivoluzionarie dell’ultima edizione dell’America’s Cup e grazie alle prestazioni degli AC75, imbarcazioni volanti visionarie e radicali, stiamo assistendo a un vero e proprio cambio di paradigma: è il momento giusto per elevare le regate a una nuova dimensione che permetterà a tutti di sperimentare il volo sui foil”.

Il Persico Fly40 One Design è il cuore di un progetto ambizioso: l’allestimento di un circuito innovativo che coinvolge i migliori armatori-timonieri. Persico gestirà la logistica, il supporto e i servizi “ready to fly”.

