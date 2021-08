Baltic lancia la moda della barca ultraminimalista con il nuovo Baltic 68 Cafè Racer

Arriva anche nelle barche a vela la moda dei “Cafè Racer”. Ci ha pensato il cantiere finlandese Baltic, specializzato in yacht ultratecnologici e “fuori dal coro” come il mitico 142 piedi Canova a realizzare la prima barca al mondo, lunga 68 piedi (m. 20,73) con questo appellativo.

LA FILOSOFIA CAFÈ RACER

Il termine “Cafè Racer” nasce negli anni ’60 per definire le motociclette che cavalcavano i Rocker per le strade di Londra. I Rocker prendevano vecchie moto di grossa cilindrata come Triumph, BSA, BMW, Norton e letteralmente le svestivano del look originale. Via le grandi selle i parafanghi, i grandi fanali, le marmitte originali. La moto veniva ridotta all’essenziale, con un look che oggi potremmo definire minimalista.

BALTIC 68 CAFÈ RACER, LESS IS MORE

La moda delle moto ridotte all’osso è dilagata nel mondo e ancora oggi ha grande successo tra chi si vuole distinguere. “Less is more”, “il meno è più” ossia il meno è meglio, come amava dire l’architetto tedesco Ludwig Mies van der Rohe. Baltic con il nuovo Baltic 68 Cafè Racer ha fatto lo stesso esercizio con una barca a vela, lanciando una nuova moda. E che barca!

Il look è mozzafiato, la linea è quella di un racer per regate d’altura con una prua inversa spinta all’estremo. La coperta, rivestita in legno di pino riciclato, è completamente sgombra con un’avveniristica bassissima tuga che nasconde pannelli solari, il pozzetto è talmente grande che potrebbe ospitare un party.

La costruzione è supereco con l’uso di fibre di lino in luogo delle tossica vetroresina. Per completare l’opera la motorizzazione è elettrica con l’elica che ricarica le batterie quando si va a vela. All’interno le estremità sono completamente vuote per rendere più efficace la navigazione senza beccheggio. A centro barca comunque ci sono due cabine doppie con due bagni e un grande salone open space.

I numeri del Baltic 68 Cafè Racer

Lunghezza fuoritutto: 20,73 m

Larghezza max: 5,63

Pesacggio: 4 m

Dislocamento: 22.800 kg

Zavorra: 8.200 kg

Superfice velica: 270,84 mq

Progettista: Javier Jaudenes

Cantiere: Baltic Yachts

www.balticyachts.fi

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche un regalo!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!