Solo pochi mesi fa, l’equipaggio di Luna Rossa ci ha tenuti incollati allo schermo e ci ha fatto cullare, per qualche notte, il sogno del trofeo. La campagna neozelandese del Luna Rossa Prada Pirelli Team nell’ultima edizione di Coppa America è stata grandioso, a pochi passi dalla perfezione. Noi ve l’abbiamo raccontata con Il Giornale della Coppa, ora vi invitiamo a rivivere l’avventura attraverso tre video dal padiglione eventi della Milano Yachting Week. Grandi ospiti, approfondimenti, previsioni, commenti approfonditi delle regate notturne e analisi delle strategie. Qui trovi tutto.

ENTRA NEL PADIGLIONE DI LUNA ROSSA ALLA MILANO YACHTING WEEK

L’allungo decisivo in Prada Cup

Il secondo giorno di regate della Prada Cup ha visto Luna Rossa portarsi sul 4-0 nei confronti di Ineos Team UK. Nessuno si aspettava un risultato simile nella seconda gara di Auckland, e invece proprio nel giorno di San Valentino, la barca italiana ha stupito tutti. Cliccate qui per rivivere le emozioni di Gara 3 e Gara 4, due delle regate più belle di tutta la serie finale di Prada Cup.

Siamo in Coppa America! La presentazione della finale

Il 10 marzo del 2021, alle 4:10 ora italiana, ha preso il via la finale di America’s Cup tra Luna Rossa Prada Pirelli Team ed Emirates Team New Zealand. In questa puntata del Giornale della Coppa ci siamo preparati alla prima regata in compagnia di tantissimi ospiti. Analisi, approfondimenti e curiosità sul duello, le trovi qui!

Terza giornata di regate: nottata thrilling

Ancora un 1-1 nella terza giornata di regate, che ci ha visti protagonisti nella quinta regata e ci ha fatto sperare di vincere anche la sesta. Abbiamo analizzato gli scenari aperti da questo ennesimo pareggio, e le (mancate) difficoltà avute da Team New Zealand in condizioni di vento leggero. Recupera qui l’analisi fatta al Giornale della Coppa con tutti i nostri ospiti.