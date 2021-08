Da oggi l’antivegetativa te la compri online e ti arriva a casa in modo sicuro

L’antivegetativa (ma non solo) per la tua barca ora la puoi comprare direttamente online. Ma non su siti “pistola” non ufficiali, dove spesso il prodotto consegnato non corrisponde a quello acquistato, o dove i tempi di consegna sono biblici e si rischia di non avere la vernice in tempo per la messa in acqua.

Veneziani Yachting ha creato il primo marketplace di marca in Italia nel settore dello Yachting, volto a valorizzare il rapporto tra rivenditore e cliente finale. Con questo marketplace proprietario Veneziani Yachting, brand del Gruppo Boero per appassionati del mondo vela e diportisti, raggiunge un altro importante obiettivo tra quelli prefissati dal progetto Veneziani Program, un servizio a 360 gradi ideato per supportare il business dei Rivenditori Partner. Con la nuova piattaforma infatti il progetto si amplia anche al consumatore finale, per offrire un’esperienza di marca attraverso l’acquisto digitale dei prodotti.

ENTRA NEL NUOVO MARKETPLACE DI VENEZIANI

Veneziani Yachting, ad integrazione di questo percorso di rinnovamento digitale, presenta anche il restyling del proprio sito. L’interfaccia rinnovata permette una navigazione ancora più intuitiva e di immediata comprensione per l’utilizzatore finale. Tra le novità presenti in questa fase citiamo l’inserimento delle schede prodotto, l a possibilità di accedere in modo immediato all’e-shop e l’inserimento di nuove pagine dedicate alla storia e alla Mission del brand e del Gruppo Boero.

Il modello proposto da Veneziani Yachting è basato sulla prossimità e sull’omnicanalità, offrendo due modalità di esperienza. Dalla piattaforma, infatti, il cliente può scegliere il ritiro presso il punto vendita oppure usufruire della consegna a domicilio.

Lo scopo è quello di dare valore al negozio fisico e di agevolare il rapporto con il cliente, offrendo diverse possibilità. Infatti, la piattaforma si presenta come un servizio a supporto del sell out del partner commerciale.

Il rivenditore avrà a disposizione un servizio di supporto per offrire una vetrina virtuale, in linea con l’immagine di marca, e una piattaforma strutturata che gli permetterà di essere operativo in breve tempo.

Il cliente finale avrà la garanzia di acquistare i prodotti da rivenditori ufficiali. Potrà accedere a offerte e promozioni speciali su un’ampia selezione di prodotti, disponibili 24 ore su 24, senza rinunciare al rapporto diretto con il rivenditore.

