Tita-Banti nella storia: è oro olimpico 21 anni dopo Alessandra Sensini

Vento leggero, inferiore ai 10 nodi, e onda lunga nella Baia di Enoshima per la medal race più attesa per i colori azzurri, quella del Nacra 17 con Ruggero Tita e Caterina Banti che partivano già con almeno l’argento al collo alla luce dello score nella settimana di regate.

In partenza Ruggero e Caterina scelgono la zona centrale della linea, con gli inglesi Gimson-Burnet, gli avversari diretti per l’oro, leggermente sopravvento. Partenza non brillantissima per la barca italiana che esce lenta dalla linea e con una lunghezza di ritardo. Virata immediata di Tita, che segue gli inglesi sulla destra del campo e incrocia subito davanti al diretto avversario, per mettersi in marcatura, con una successiva virata in copertura a seguire i britannici. Di fatto la regata è un match race con i britannici, con gli azzurri che non si curano del resto della flotta che è ininfluente ai fini della medaglia d’oro o d’argento. Gli inglesi sono veloci e provano a rompere la marcatura italiana scappando da sottovento e ci riescono, presentandosi all’incrocio successivo, in lay line, con mure a dritta e centrando il sorpasso. Il Nacra azzurro gira la boa in ottava posizione, con gli inglesi settimi. In poppa insegue l’Italia, ma per gli azzurri l’unica preoccupazione è quella di rimanere incollati agli inglesi, staccati di 12 punti prima della medal race. Ma all’ultima strambata in poppa il Nacra azzurro passa, rimettendosi in settima posizione. Tita e Banti scelgono la sinistra del campo, con gli inglesi che vanno a destra.

A metà della bolina sorpasso degli inglesi che di bolina sembrano decisamente veloci, ma la classifica provvisoria in ottica medaglia non cambia, con i britannici che girano la boa di bolina quinti tallonati dai nostri. La poppa è velocissima con il vento in aumento e i Nacra che sfiorano i 20 nodi di velocità.

Gli inglesi tagliano in quinta posizione l’arrivo, ma non c’è più tempo, incollati alla loro poppa ci sono Ruggero Tita e Caterina Banti, che vanno a centrare uno storico oro per la vela italiana. 13 anni dopo l’ultima medaglia della vela, 21 anni dopo la medaglia d’oro di Alessandra Sensini ad Atene. E questa è già storia! Argento agli inglesi, bronzo ai tedeschi Kohlhoff-Stuhlemmer.

Mauro Giuffrè

