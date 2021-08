Il Fast Cruiser comodo per tutta la famiglia è uno yacht made in Italy

ICE Yachts è un cantiere italiano che ha un segreto semplice: seguire gli armatori dopo la consegna della barca, per capire come e cosa migliorare nello sviluppo futuro, anche i minimi dettagli. Tra le barche che trovate nello stand di ICE Yachts alla Milano Yachting Week ci sono barche da regata come l’Ice 52 RS, una barca da regata che nel 2019-20 ha dominato diverse regate della sua categoria. Oggi però vi parliamo della sua versione più “da crociera”, ovvero l‘Ice 54.

Più spazio in cabina e grande abitabilità

L’Ice 54 incarna alla perfezione l’anima del cantiere, una barca performante in regata e comoda in crociera, che sfrutta bene gli spazi anche grazie all’utilizzo di tecnologie innovative. Rispetto alla sorella minore, l’Ice 54 guadagna in abitabilità, soprattutto nelle cabine di poppa che sono più lunghe di 8 cm. Anche il bordo libero è maggiore rispetto all’Ice 52, ben 6 centimetri di altezza in più che permettono alle persone più alte di stare comodi all’interno. Ma i comfort non finisco qui, a poppa il bagno è davvero spazioso, con hoc doccia separato, e di serie potrete godere dell’aria condizionata a bordo e di winch elettrici.

In regata non ti lascia a bocca asciutta

Il punto di forza dell’Ice 54 sono sicuramente gli interni, ma lo studio ingegneristico che c’è dietro alla progettazione dello scafo non è da meno. Il progetto di questo fast cruiser, realizzato da Felci Yacht Design, eredita infatti il piano velico dall’Ice 52 RS, un purosangue da regata capace di trionfare nella Palermo – Montecarlo e nella Middle Sea Race. Le linee d’acqua e le appendici di questa barca permettono di risalire il vento ad angoli strettissimi e di planare velocissimo alle andature portanti, grazie al baglio massimo di ben 4,65 metri.

