Il grip definitivo per la coperta: non rovina la barca ed è bello da vedere

Tra tutti i prodotti e le attrezzature esposte da Harken alla Milano Yachting Week, abbiamo scelto di raccontarvi quello che secondo noi è il più particolare. La società che ha in Italia e negli Stati Uniti i suoi due cuori produttivi, presenta sul mercato una vasta gamma di bozzelli, rotaie, winch, avvolgitori e sistemi idraulici. E anche il prodotto di cui vi parliamo oggi, Marine Grip.

Mai più scivoloni in coperta

Il processo cha ha portato Harken a sviluppare Marine Grip ha visto lo zampino dei surfisti hawaiani. Questo nastro antiscivolo è infatti studiato per non essere abrasivo, sia per la barca che per la pelle, e per non perdere colore a contatto con altre superfici, come i vestiti. La sua efficacia è massima sia da asciutto che da bagnato, è semplicissimo da applicare ed è anche bello da vedere. Oltre alla tradizionale forma a nastro, infatti, Marine Grip è disponibili i pannelli esagonali, che possono essere applicati in modo da formare una distribuzione a nido d’ape. I colori disponibili sono bianco, nero, grigio e traslucido in taglie sda 5, 7 e 15 centimetri e rotoli da 18 metri che arrivano anche al metro di larghezza.

Niente colla o adesivi, e se vuoi toglierlo basta un raschietto

Dopo aver pulito la superficie della coperta con un solvente, basta togliere la pellicola protettiva e applicare il prodotto: fine. Quando dovrete rimuovere il prodotto, vi basterà utilizzare un raschietto e il nastro verrà via tutto insieme, senza rompersi in mille pezzettini. Non siete ancora convinti? Sappiate che Marine Grip non si surriscalda, non si ossida e non assorbe acqua, tre ulteriori grandi vantaggi.

Un contatto diretto con chi ha progettato questo prodotto

Volete parlare direttamente con Harken? Vi basta cliccare qui per trovare i contatti mail e Whatsapp degli esperti leader dell’attrezzatura mondiale. Nello stand trovate anche tutti gli altri geniali prodotti che Harken espone alla Milano Yachting Week