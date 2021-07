Crociera o regata? Con questa barca non devi scegliere

Barca da crociera o barca da regata, spesso gli armatori devono prendere una decisione quando si tratta di acquistare un nuovo yacht. Ci sono però alcune imbarcazioni studiate con un design unico, pensate per essere super confortevoli in crociera ma anche estremamente competitive in regata. Il Grand Soleil 34 è uno di questi, e lo trovate nel porto della Milano Yachting Week.

Il Grand Soleil 34 in 3 parole: eleganza, stile e velocità

Fin dalla fase di progettazione, il piano velico di questo yacht è stato pensato per essere realizzato con un sistema di rating IRC e anche in ORC. Grazie al design e al DNA da fast cruiser, questa barca è perfetta per competere sia nelle regate a bastone che offshore, ma anche per semplici crociere sportive. La barca è stata pensata per navigare in equipaggi ridotti o addirittura in solitaria, quindi è estremamente facile da gestire e manovrare.

Confortevole come uno yacht più grande

Gli interni del Grand Soleil 34 sono pensati per offrire il giusto comfort a tutti gli ospiti a bordo, con un layout a due cabine, una a poppa e quella armatoriale a prua. La cucina a L ha due fuochi basculanti, lavandino e frigorifero, mentre l’ampio tavolo da carteggio si trova esattamente di fronte. Nell’ampia dinette troviamo un tavolo con alette abbattibili e sedute a murata, che all’occorrenza possono diventare due ulteriori cuccette.

Qui trovate tutto ciò che dovete sapere su questa barca, e potete contattare direttamente il cantiere cliccando sui pulsanti Whatsapp e mail.