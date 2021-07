Cinquant’anni fa, questa barca girò il mondo no-stop e “contromano” per la prima volta

British Steel è la barca con cui Chay Blyth entrò nella storia, cinquant’anni esatti or sono, come primo uomo ad aver circumnavigato il globo no-stop da ovest verso est, contro i venti dominanti. Una barca speciale. L’impresa di Blyth e di British Steel, che vi raccontiamo qui sotto, sarà celebrata con una grande parata il prossimo 6 agosto a Southampton.

PER COMPIERE UN IMPRESA SPECIALE, CI VUOLE UNA BARCA SPECIALE (1971)

Sul ketch di 18 metri (59 piedi) British Steel lo scozzese Chay Blyth è stato il primo al mondo, nel 1971, a circumnavigare il globo in solitario non-stop verso ovest, contro i venti dominanti. L’impresa fu un successo, il marinaio riuscì nel suo intento dopo 292 giorni: “barca d’acciaio, uomo di ferro”, titolò a caratteri cubitali la stampa dell’epoca (stele in inglese vuol dire, appunto, acciaio).

Per l’epoca, la barca progettata da Robert Clark, architetto navale di Devon, era di assoluta avanguardia, ideata per la conduzione in solitario e con un’elettronica avveniristica. Fu realizzata dal cantiere George Phillip & Son, situato sul fiume Dart: venne costruita nel tempo record di quattro mesi, e fu descritta da Don Holme nel suo libro “The Circumnavigators” come una barca allo stato dell’arte, soprattutto per quanto riguardava l’utilizzo dell’acciaio nello scafo.

Fu soprattutto per questa innovativa caratteristica che Chay Blyth, noto per essere un avventuriero/imprenditore, sempre molto attento al budget, riuscii a convincere la British Steel Corporation (di proprietà statale) a sponsorizzare il suo progetto e la barca.

Espressamente costruita per raggiungere un obiettivo che all’epoca era considerato pressoché impossibile, il suo design e la costruzione costarono 20.000 sterline di allora. Pensate che nemmeno i costruttori della barca credevano nella buona riuscita del progetto: inizialmente avevano pensato di installare sottocoperta una scatola in cui mettere alcuni giocattoli dei loro bambini, sperando di poterli restituire a loro accompagnati da un biglietto che ceritifcava che fossero stati “in giro per il mondo”. Ma poi decisero di non farlo, perché avevano paura che sarebbero potuti andare perduti!

E invece. Invece Blyth riuscì nella sua impresa, a lui tutte le glorie. La barca gli era stata donata, ma poi venne venduta e passò di mano tra diversi armatori, tra cui l’avventuriero Pete Goss. Attualmente è ormeggiata a Dartmouth. Blyth, nato nel 1940, ha oggi 81 anni ed è Sir. Sir Chay Blyth. Sarà presente alla parata per commemorare la sua impresa il prossimo 6 agosto, a bordo della lancia di 27 piedi Lucky Me comandata da Christopher Waddington (che fu uno dei primi a salire a bordo di British Steel per aiutare a tirare giù le vele, dopo che la barca tagliò il traguardo a Hamble Spit Buoy ,nel ’71).

LE FOTO DI ALLORA

