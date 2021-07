Comfort e privacy in soli 12 metri, ecco perché un catamarano è meglio

Ultimamente capita sempre più spesso di trovare dei catamarani, anche di dimensioni generose, nei porti italiani. Superate le resistenze dovute al posto barca (che fino al 2009 si pagava il doppio) e le diffidenze in manovra (date le dimensioni generose) oggi i catamarani sono un fenomeno in esplosione.

Spazi enormi rispetto ad un monoscafo

In effetti, se ci pensate, la comodità di un catamarano è quella di avere molto più spazio di un motoscafo “rivale” della stessa lunghezza, ma non solo. La maggiore stabilità è un altro fattore importante, insieme alla possibilità di avere un prendisole molto grande e un pozzetto decisamente più ampio.

Il modello che vogliamo presentarvi oggi si chiama Astréa 42 (m. 12,58 x 7,20) e ha uno dei suoi maggiori punti di forza nell’arco rovesciato, vero marchio di fabbrica della serie firmata Fountaine Pajot. Questa speciale caratteristica crea incredibili volumi all’interno del catamarano, pur trattandosi, nel caso dell’Astréa 42, di una barca di appena 12,58 metri. A parità di lunghezza, non c’è dubbio che la superficie totale di un catamarano è decisamente maggiore di quella di un monoscafo, non solo negli interni. Il pozzetto dell’Astréa 42 ha infatti delle dimensioni davvero generose, da vero beach club, un lusso che un monoscafo di 12 metri non può di sicuro concedersi. E poi lo spazio a bordo consente a tutti gli ospiti di avere la giusta privacy, o semplicemente consentire a chi si vuole divertire e a chi si vuole rilassare di avere il comfort adeguato.

