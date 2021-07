Charter con barca di lusso last minute: come ti salviamo la vacanza

Stiamo vivendo questa seconda estate incerta, tra chiusure, limitazioni e obblighi dovuti alla situazione sanitaria ancora incerta. La vacanza in barca resta l’opzione migliore per godersi il mare con tranquillità e privacy. Se siete vacanzieri d’agosto e ancora non avete prenotato una vacanza, siete nel posto giusto. Ecco tre proposte di lusso per godervi un’estate in barca, direttamente da uno dei broker più importanti del panorama mondiale: Equinoxe Yachts International.

Clan 2 – il fascino del classico

Clan 2 è una barca di 19 metri costruita dallo storico cantiere Carlini di Rimini. Uno yacht elegante, veloce e leggero con un albero in carbonio di 27 metri, la barca a vela perfetta per navigare in comfort e sicurezza. Tre cabine doppie permettono di ospitare fino a 6 ospiti, e i due bagni privati consentono la giusta privacy a tutte le persone a bordo. Una barca che vive il mare dal 2007, ha parecchie storie da raccontare ma è ancora giovane e pronta a vivere nuove avventure.

CLICCA QUI PER VISITARE CLAN 2 E VISIONARE I PREZZI DEL NOLEGGIO

Kind of Blue – Miles Davis vi accompagnerà sulle onde

Questo scafo è nato nel 2014 su un progetto custom che si basava sul concetto di easy sailing: barche piacevoli da condurre e semplici, confortevoli. Hanse è il cantiere che ha prodotto Kind of Blue, una barca di 60 piedi con baglio massimo attorno ai 5,50 metri dove il comfort è di casa, grazie agli spazi generosi. Pensate che in dinette è possibile apprezzare quasi il 35% in più di spazio rispetto agli yacht simili della stessa categoria. Questa barca ha navigato in lungo in largo per Mediterraneo e Oceani, e non vede l’ora di accompagnare fino a 6 ospiti in nuovi porti.

QUI TROVATE TUTTE LE INFO E I PREZZI PER SETTIMANA

Voyage – per gli amanti degli sport acquatici

La barca più grande che vi presentiamo oggi, con i sui 8 metri di larghezza e oltre 33 metri di lunghezza può ospitare fino a 10 ospiti in 5 cabine. Perché è la barca perfetta se siete degli amanti del comfort? La risposta è breve e semplice: aria condizionata a Jacuzzi sul ponte. In più a bordo troverete una vastissima gamma di giochi e attrezzi per assicurare il divertimento in mare. Tender, Moto d’acqua, Seabob, Wakeboard, Sci d’acqua, Kayak gonfiabili e tanto altro, come attrezzatura per la pesca e per lo snorkeling. Voyage è la barca per la vacanza dei sogni, magari in compagnia degli amici di sempre.

CLICCA QUI PER VISIONARE GLI SPAZIALI INTERNI DI VOYAGE

Cosa aspettate a prenotare?

Cliccando qui potete contattare direttamente un responsabile di Equnoxe Yachts e richiedere un preventivo o semplici informazioni. Visitando lo stand potete contattare in maniera semplicissima Equinoxe Yachts, tramite mail o Whatsapp.