La barca più grande mai costruita da Jeanneau te la fanno come vuoi tu

Mai Jeanneau si era spinto così in alto in termini di lunghezza: il nuovissimo Jeanneau Yachts 65, che vedremo nel 2022 (e che sostituisce il 64, in produzione dal 2015) è la barca più grande mai realizzata dallo storico cantiere francese: 20,70 metri di lunghezza fuori tutto per 5,40 m di baglio.

Il nuovo 65 non tradisce la filosofia che contraddistingue la gamma “Yachts” (l’ultima barca che vi abbiamo presentato è il 60, QUI), ovvero quella della massima personalizzazione. Di fatto, si tratta di un vero e proprio “semi-custom”. Non a caso il cantiere stesso lo definisce una barca “a la carte” dove sono disponibili quantità innumerevoli di opzioni per adattare l’imbarcazione alle proprie esigenze e renderla unica. Sia in coperta, che sotto.

Jeanneau Yachts 65: con o senza hard-top?

Alcuni esempi: per chi sta cercando una barca in grado di esprimere buone prestazioni, c’è la possibilità di avere la scotta della randa con punto fisso in pozzetto (il quale è “aperto” sul mare) e un rigging ad alte performance, se invece siete amanti del puro comfort potete scegliere la versione con fiocco autovirante, hard-top e sprayhood e cucina esterna per vivere l’esterno come fosse l’interno.

GALLERY, JEANNEAU YACHTS 65 VERSIONE “SPORTIVA”

Sottocoperta come vuoi tu

Poi, mille finiture interne ed esterne, un’ampia scelta di essenze, tappezzerie, pavimenti, quattro configurazioni interne a loro volta modulabili per tantissimi layout disponibili. Guardate lo schema qui sotto! L’armatore può scegliere: due cabine armatoriali spaziose con bagno privato, tre cabine (cabina armatoriale di prua), quattro cabine, e la possibilità per ciascuna di queste versioni di trasformare una cabina laterale in una cabina armadio o in una cuccetta supplementare…

I dettagli che contano

Torniamo in coperta. Lo specchio di poppa, che si trasforma in un grande prendisole, permette di accedere al garage del tender. I doppi timoni sono situati molto a poppa, vicino ai verricelli, permettendo così di avere un pozzetto XXL. A prua dei due grandi gavoni, lo spazio è ampio: due tavoli da pozzetto possono essere abbassati elettricamente per trasformare la zona in un’area ancora più grande. Altro punto forte, la coperta flush e senza scalini e le sartie esterne rendono il movimento dalla piattaforma di poppa alla prua sicuro e senza ostacoli.

GALLERY, JEANNEAU YACHTS 65 VERSIONE “COMFORT”

JEANNEAU YACHTS 65, SCHEDA

Lunghezza fuori tutto 20,70 m

Lunghezza scafo 19,55 m

Lunghezza al galleggiamento 18,00 m

Baglio max. 5,40 m

Dislocamento leggero 31 t

Dislocamento a pieno carico 37 t

Peso chiglia standard 9,35 t

Pescaggio chiglia standard 2,95 m

Peso chiglia corta 10,55 t

Pescaggio chiglia corta 2,20 m

Serb. carburante 825 l

Serb. acqua dolce 1000 l

Cabine 2-3-4-5-6

Randa avvolgibile 90 mq

Randa full batten 107 mq

Fiocco autovirante 80 mq

Genoa 110% 102 mq

Spinnaker 300 mq

Asimmetrico 300 mq

Altezza dell’albero sull’acqua 29,10 m

Motorizzazione Volvo D4 175 cv

Categoria CE A

Architetti/Designer Philippe Briand, Andrew Winch, Jeanneau

