Dalla pesca alle regate, ecco la strumentazione che accontenta tutti

Che tu sia un crocierista, un pescatore esperto o un amante delle regate, Navico ha la soluzione per installare la strumentazione di bordo più adatta a te e alla tua barca. Grazie ai quattro marchi Lowrance, Simrad, B&G e C-MAP le possibilità di combinazione sono infinite, infatti i prodotti Navico sono integrabili alla perfezione tra loro per creare soluzioni ibride.

VISUALIZZA TUTTI I PRODOTTI DI NAVICO ALLA MILANO YACHTING WEEK

Per i crocieristi che amano le regate

La gamma B&G è la più adatta per gli amanti delle regate. Nemesis è il display intelligente pensato sia per i crocieristi che per i regatanti da B&G, un concentrato di innovazione e funzionalità. Il display touchscreen IPS SolarMax™ HD offre una visuale ottimale da qualsiasi punto della barca, con infinite possibilità di personalizzazione. Lo schermo multifunzione può infatti essere montato in verticale o in orizzontale, e l’armatore può scegliere quali dati visualizzare, in che ordine, con che grandezza e con quali colori. Oltre allo schermo da 9 o 12 pollici, Nemesis può essere controllato direttamente da Apple Watch, senza doversi per forza spostare fino al display per cambiare la visualizzazione.

Tutto l’occorrente per pescare

Se siete pescatori appassionati o semplici crocieristi con l’hobby della pesca, Lowrance ha le soluzioni per voi. Grazie agli strumenti di navigazione specifici per il fishfinding come l’Active Target, l’Elite Fs o l’Hook Reveal potete monitorare in real time i fondali e i movimenti dei pesci. Tutte le tecnologie studiate da Lowrance vi consentono di avere un Fishing System completo di radar, sonar, chartplotter e display ad altissima risoluzione. Inoltre tutti gli strumenti sono integrabili con la strumentazione di bordo Navico.

Mappe sempre aggiornate anche dell’entroterra

Arriva invece da C-MAP la soluzione definitiva per avere mappe di tutto il mondo sempre aggiornate ed estremamente dettagliate. REVEAL offre carte complete di ombreggiatura dei fondali marini e dell’entroterra, carte raster dinamiche che comprendono anche fotografie aeree e sovrapposizioni satellitari. Gli amanti delle immersioni ameranno questa funzione, che copre i fondali e l’entroterra di tutto il mondo con dati sempre aggiornati grazie alla connessione internet.

Se volete visualizzare tutta la gamma Navico

Nello stand di Navico alla Milano Yachting Week trovi i prodotti che ti abbiamo raccontato e tanti altri. In più puoi contattare con un click un responsabile di Navico tramite Whatsapp o con una mail, trovi i pulsanti nello stand cliccando qui.

ENTRA NELLO STAND DI NAVICO ALLA MILANO YACHTING WEEK