Ecco la barca a vela che sembra un lounge bar sul mare

Questo 20 metri prodotto da Advanced Yachts è una delle barche più luminose tra quelle presenti alla Milano Yachting Week, una vera finestra galleggiante che permette a tutti gli ospiti a bordo di godere di una vista mozzafiato sul mare.

Una delle caratteristiche principali dell’Advanced A66 è la tuga completamente vetrata, con le enormi finestrature a 360° il mare è il protagonista della vita a bordo anche quando ci troviamo in coperta. Grazie alle soluzioni studiate per gli interni dai progettisti Massimo Gino e Mario Pedol dello studio Nauta Design, la vita a bordo è del tutto simile a quella in casa. Il salone centrale sfrutta alla perfezione gli oltre 5 metri di baglio massimo, con soluzioni studiate per occupare in maniera intelligente lo spazio disponibile, ed è sempre luminosissimo grazie alla finestratura a 360°. Inoltre il salone semi-alzato ha permesso di ottenere spazi ancora maggiori negli interni, con il vantaggio di poter godere del tramonto dai divanetti del salone.

Anche il pozzetto ha delle dimensioni davvero importanti, concedendo il giusto spazio e il giusto comfort a tutti le persone a bordo. Ai vostri ospiti sembrerà di trovarsi in un lounge bar galleggiante più che a bordo di uno yacht. In navigazione questo yacht si comporta alla grande, grazie al design dello studio di Jim Pugh e John Reichel. I due progettisti hanno fatto di tutto per mantenere alti sia la facilità di manovra sia il livello delle performances di questa barca a vela. Anche nella zona di comando è tutto comodo da raggiungere e a portata di mano, consentendo di salpare anche con equipaggi ridotti.

L'Advanced A66 è uno yacht elegante e moderno che garantisce performances elevate senza rinunciare al comfort, grazie all'utilizzo sapiente di ogni centimetro di spazio.