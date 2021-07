Hanno inventato un’antivegetativa che dura 5 anni e non inquina

L’abbiamo vista per la prima volta a bordo del nuovissimo Vismara VXR5 (di cui vi abbiamo raccontato qui): stiamo parlando della rivoluzionaria antivegetativa siliconica Slips Dolphin. Il suo funzionamento è semplice: invece di uccidere i microrganismi come fanno le tradizionali vernici biocide, questa crea una superficie a cui il fouling, semplicemente, non può aderire.

IL SEGRETO DELL’ANTIVEGETATIVA SILICONICA

Il segreto? La tecnologia brevettata lubrificante Slips in combinazione con i polimeri tensioattivi (SAPS) lavorano insieme alla base in silicone per creare una superficie veramente scivolosa. Così scivolosa che è quasi impossibile aderirvi. Se accade che qualche microorganismo si attacchi, viene facilmente rimosso dal movimento della barca o da un leggero lavaggio.

UN PRODOTTO, DUE STRATI

L’antivegetativa Slips Dolphin si basa su due strati di prodotto, il Tie Coat e il Top Coat. Il Tie Coat, da applicare prima, è un ibrido epossidico e siliconico che funge da promotore di adesione. La resina epossidica si lega bene alla resina epossidica del primer ed il silicone si lega bene al silicone nel rivestimento superiore, il Top Coat. Senza di esso il top coat non si legherebbe al primer altrettanto bene e quindi non sarebbe così durevole.

Slips Dolphin è una soluzione perfettamente ecologica (non rilascia nulla in acqua e la superficie scivoloso incrementa le prestazioni in navigazione, anche a motore, riducendo i consumi) che, assicurano dall’azienda, garantisce cinque anni di prestazioni inalterate.

La tecnologia Slips è stata studiata, creata e realizzata nei laboratori del Wyss Institute dell’Universita di Harvard (Boston). È stata collaudata anche dal NUS (National University of Singapore) che grazie ai propri test in acqua ne ha confermato le qualità e la validità.

QUANTA VERNICE VA APPLICATA?

Per una stima approssimativa dell’area da verniciare, moltiplica la lunghezza del tuo scafo (LOA) per la larghezza e moltiplica per 0,85 (LOA x B x 0,85 = Area). La vernice copre da 15 a 19 metri quadrati per gallone (3,785 lt.), a seconda dello spessore applicato. Una barca da 35/40 piedi, in media, avrà bisogno di due galloni e mezzo di prodotto.

PER SAPERNE DI PIU’

QUI il sito di Green Sailor, rivenditore italiano di Slips Dolphins (a brevissimo disponibile in Italia!) che dispone anche di una sezione “FAQ” dove chiarire tutti i vostri dubbi.

