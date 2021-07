Obiettivo: essere la migliore barca da crociera di medie dimensioni. Lo dice anche il designer Marc Lombard, che ha progettato il nuovo Jeanneau Sun Odyssey 380 (11,75 x 3,76 m), che prende il posto del 389 (lanciato nel 2015 su progetto anch’esso di Lombard e ora fuori produzione): “Carena, appendici, piani velici, design ed ergonomia, layout, risparmio di peso… tutto è stato pensato nei minimi dettagli per fare di questa la migliore barca a vela della sua categoria”.

Riuscirà il team Jeanneau nell’intento? Lo scopriremo nel 2022, quando vedremo navigare la barca (che ha gli interni firmati da Piaton Bercault & Co.). Intanto scopriamone la filosofia e le soluzioni particolari, che di certo non mancano.

JEANNEAU SUN ODYSSEY 380 – SCAFO E COPERTA

Partiamo dallo scafo e dalla coperta. La carena ha ormai il consueto spigolo pronunciato parte da poppa e corre verso prua, soluzione che da un lato consente una maggiore stabilità in navigazione, a barca inclinata, dall’altro aumenta gli spazi a disposizione sottocoperta. Dritti di prua e poppa sono verticali, anzi, l’angolo di prua è inverso in modo tale da migliorare l’ingresso sull’onda e per distribuire meglio il peso. Rispetto al 389, la lunghezza dello scafo – non quella fuoritutto – è di ben 38 cm maggiore (10,77 contro 10,39 m).

Altro importante dettaglio, già visto sui Sun Odyssey di ultima generazione (come il 410 o il 490), i passavanti corrono senza ostacoli e su un unico piano lungo la coperta: potrete camminare da prua a poppa senza scalini, arrivando fino alle sedute sullo specchio di poppa dalle quali è possibile stare comodi alle due ruote del timone (che comandano la doppia pala). Il boma rispetto al suo predecessore è stato leggermente abbassato, per accedere più facilmente alla vela ma soprattutto per aumentare la superficie della randa.

A prua trova spazio una importante delfiniera integrata, che consente di avanzare il punto di mura di gennaker e asimmetrici tipo Code Zero oltre che fungere da musone dell’ancora e impedire che tocchi lo scafo in fase di calumo.

Oltre ad essere particolarmente sicuro con i suoi passavanti senza ostacoli e le comode mastre, il Sun Odyssey 380 dispone di un boma più basso per un accesso più facile alla vela e una maggiore superficie velica.

Parlando di opera viva, sono due le opzioni di chiglia a L: quella corta pesca 1,56 metri, quella lunga 2. Esiste anche possibilità di avere la lifting keel, con pescaggio che varia da 1,31 a 2,70 m per chi ama navigare in acque basse. Chiglia e pale del timone sono distribuiti in modo tale da essere un appoggio sulla sabbia con la bassa marea: soluzione palesemente “atlantica”.

JEANNEAU SUN ODYSSEY 380 – INTERNI

Passiamo sottocoperta.

All’interno il design richiama i canoni classici della linea, ma è stato dato più accento alla percezione del volume interno e alla semplificazione delle linee: la gestione dello spazio e delle paratie sono stati ripensati per aumentare sia visivamente che fisicamente i volumi disponibili. Il salone si annuncia luminoso, con cucina a L ricca di spazi di stivaggio e con i due divani (uno a C a sinistra e uno che corre lungo la murata a dritta, a prua rispetto al tavolo da carteggio) dai quali è possibile mangiare in pieno comfort sul tavolo estendibile. Un cassetto di grande capacità (opzionale) è accessibile al centro della barca per completare gli scompartimenti della cucina.

Nella cabina armatoriale a prua, il 380 offre un bagno privato con doccia (oppure un grande spazio di stivaggio). Il letto è inclinato rispetto all’asse della barca, per ottimizzare lo spazio. Si annunciano ampie anche le cabine ospiti di poppa (nella configurazione a due cabine, quella di dritta è sostituita da un’area tecnica). Il bagno ospiti è a prua della cabina di dritta.

JEANNEAU SUN ODYSSEY 380 – LA SCHEDA TECNICA

Lunghezza fuoritutto 11,75 m

Lunghezza ft senza delfiniera 11,22 m

Lunghezza scafo 10,77 m

Baglio max. 3,76 m

Dislocamento leggero (chiglia corta) 6.896 kg

Dislocamento a pieno carico (chiglia corta) 9.360 kg

Pescaggio chiglia corta 1,56 m

Pescaggio chiglia lunga 2,00 m

Pescaggio chiglia sollevabile 1,31/2,70 m

Altezza sull’acqua 16,49 m

I 13,89 m

J 4,20 m

P 13,45 m

E 4,50 m

Serbatoi acqua dolce 330 L

Boiler 25 L

Serbatoio carburante 130 L

Progettista Marc Lombard

Interni Piaton Bercault & Co.

