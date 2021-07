Speciale Porti 2021, MVB Bagattini: è nato HULK, l’autobloccante… incredibile

L’appuntamento di oggi con lo Speciale Porti 2021 è con HULK, il massello autobloccante dal design brevettato proposto da MVB Bagattini all’ambito portuale.

HULK è il massello autobloccante, dall’innovativo design brevettato, che garantisce un’incredibile resistenza ai carichi grazie al suo altissimo indice di incastro, superiore di oltre il 16,5% rispetto ai tipici pavimenti industriali per carichi pesanti. HULK garantisce, con uno spessore di soli 8 cm, una resistenza addirittura maggiore rispetto ai tradizionali masselli con spessore 10 cm.

Caratteristiche tecniche

Il porto turistico è un sistema complesso all’interno del quale si svolgono differenti attività, logistiche e non, per le quali sono richieste aree opportunamente progettate. Di fondamentale importanza è la scelta delle pavimentazioni, che devono fronteggiare le sollecitazioni meccaniche e termiche alle quali sono soggette. MVB sa bene l’importanza delle prestazioni tecniche certificate che un massello autobloccante deve avere per rispondere alle esigenze in ambito portuale. Per questo, al prodotto “pronto all’uso”, MVB preferisce offrire una consulenza specializzata e senza impegno, per ascoltare le reali necessità del cliente, tramutandole in un prodotto personalizzato e rifinito ad hoc.

Con HULK, ogni cliente avrà a disposizione un prodotto tecnologico altamente performante che potrà, con gli esperti di MVB, modificare e adattare alle proprie necessità, unendo il tutto a quella che è una resa estetica tra le più alte del settore.

Il massello autobloccante HULK è infatti caratterizzato da un affascinante e inconfondibile disegno geometrico, con superficie liscia distinta dalle nostre tipiche colorazioni fiammate che conferiscono agli spazi freschezza e modernità.

Inoltre, come tutti i prodotti MVB destinati a carichi pesanti, HULK offre anche massime prestazioni in termini di resistenza all’abrasione, allo scivolamento e al gelo/disgelo, concretizzandosi quindi in un massello autobloccante con un alto livello di inalterabilità e durevolezza nel tempo. HULK è un prodotto al 100% Made in Italy, studiato, realizzato e brevettato da MVB BAGATTINI: è semplicemente incredibile.

L’azienda

MVB è stata una delle prime aziende in Italia a produrre pavimentazioni in calcestruzzo vibrocompresso, introducendo sul mercato una linea esclusiva di masselli. Oggi offre una vastissima gamma di articoli disponibili in colorazioni esclusive e molteplici finiture, tra le quali quella FILTRANTE, permeabile al 100%.

INFO

Telefono: 031 773554

Info: www.mvb-bagattini.com/it