Fuoco a bordo? Si spegne da solo con questo sistema geniale

Il fuoco a bordo è l’incubo di molti marinai: non tanto in navigazione, ma soprattutto in porto, magari quando un contatto genera la scintilla fatale mentre nessuno è in barca. Ma da oggi c’è una tecnologia, che si chiama Aerpro Marine, e ti permette di controllare e spegnere l’incendio a bordo di una barca anche se non ci sei.

Questo prodotto si trova nello stand di AERPRO by Polytechno alla Milano Yachting Week – The Digital Boat Show.

Fuoco a bordo: Aerpro Marine lo installi anche in retrofit

Come racconta il CEO Andrea Azzolini, Aerpro Marine è oggi l’unico sistema effettivamente certificato nel settore della tecnologia aerosol per lo spegnimento automatico del fuoco a bordo e degli incendi.

Con oltre duecento impianti installati, con la possibilità di installarlo anche in retrofit (quando la barca è già navigante) questa soluzione fa dormire sonni tranquilli a tutti. Infatti in questo modo ogni proprietario di barca non rischia più di avere la terribile sorpresa di trovarsi la propria barca in fumo. Aerpro Marine non nasce solo per barche a motore di grandi dimensioni, ma per ogni tipo di barca, comprese anche quelle a vela.

Questa tecnologia di Aerpro Marine, sembra quanto mai attuale. Basta scorrere le notizie di incendi a bordo per capire quanto in realtà questo genere di incidenti sia frequente. Detto questo una soluzione definitiva di questo tipo, non vincolata all’uso degli estintori da azionare manualmente è sicuramente da prendere in considerazione.

Per saperne di più su Aerpro Marine

Per scoprire come funziona Aerpro Marine puoi contattare direttamente con una mail o con whatsapp Polytechno Engineering.

