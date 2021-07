Comoda, veloce, carrellabile, con la “chiglia antiurto”. Cosa volete di più?

Dicono che i cantieri non producono più barche piccole, semplici da condurre, ottime per una crociera in famiglia ma anche in grado di esprimere buone prestazioni a vela. Che adesso una barca di 9 metri è considerata “piccola”, e che non esistono più le barche “pop”. Non è vero.

Venitele a scoprire alla Milano Yachting Week – the Digital Boat Show, il nostro salone nautico permanente: una di queste viene dall’Austria ed è il Sunbeam 22.1, 6,85 m di lunghezza fuori tutto (6,70 lo scafo) per un baglio massimo di 2,49 m.

I segreti del Sunbeam 22.1

Visitando la barca nello stand di Sunbeam Yachts scoprirete i suoi segreti: come la facilità di trasporto (la barca è ovviamente carrellabile – pesa 1.300 chili a carico pieno), il furbo design grazie al quale vi sembrerà di avere a disposizione più spazio (con una cuccetta doppia e altri due posti letto sulle panche laterali), la chiglia “antiurto”. La deriva è infatti pivotante e con essa il pescaggio può variare da 1,40 a 0,60 m. In caso di colpi sul fondale, questa basculla rientrando, riducendo i danni dell’impatto.

Questi sono solo alcuni dei segreti del Sunbeam 22.1 (un altro è l’eccellente piano velico: Con una randa di 17,5 metri quadrati e una vela di prua di 9 metri quadrati, il Sunbeam 22.1 corre e può essere anche equipaggiato opzionalmente con un gennaker avvolgibile): cliccate qui per esplorare meglio la barca.

Per saperne di più sul Sunbeam 22.1

Volete saperne di più? Vi basta entrare nello stand di Sunbeam Yachts alla Milano Yachting Week e cliccare sui pulsanti “invia una mail” o “contatta su whatsapp” e gli esperti del cantiere vi risponderanno subito!

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche un regalo!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!