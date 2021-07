Speciale Porti 2021: Marinedi, la rete di porti turistici che seduce gli armatori

L’appuntamento di oggi con lo Speciale Porti 2021 è con Marinedi, primo network di porti turistici nel Mediterraneo con 14 marina operativi.

L’Ingegner Renato Marconi (foto), fondatore di Marinedi, è un vero esperto del mondo del diporto: a lui abbiamo chiesto di raccontarci l’attuale prospettiva del settore e la situazione del turismo al tempo del Covid. “Il settore della portualità-turistica, ma anche quello della cantieristica, sono stati percepiti dall’utenza come realtà protette dal virus e il 2021 sta seguendo un 2020 solo parzialmente colpito dalla crisi di altri settori. In particolare la legge che ha consentito al Medio Credito Centrale dell’AD Bernardo Mattarella di garantire i finanziamenti, sempre negati da un sistema bancario ingessato, alle società sane che operano in questo settore sta producendo il rilancio di strutture splendide ma assopite. Esempi di questa stagione di rinnovata fiducia della Rete Marinedi sono il Marina di Teulada, un luogo magico per panorami, entroterra e popolazione dove oltre a fondali marini, spiagge e dune incomparabili si possono gustare vini e cibi superlativi. Per spiegare il contesto selvaggio in cui è incastonato il Marina tre giorni fa abbiamo adottato un cagnone per tenere lontano dalle aiuole le capre selvatiche che pascolano nei dintorni. E siamo riusciti a coniugare servizi di eccellenza ai nostri diportisti con il rispetto e la valorizzazione di una natura intatta ed affascinante. In un altro contesto, nel porto millenario di Trapani, abbiamo avviato i lavori di ristrutturazione del Cantiere Nautico che diventerà il terzo più grande del Mediterraneo con la possibilità di manutenere e rimessare grandi yacht fino a 150 metri di lunghezza”. Oggi il diportista oltre a conoscere la qualità dei servizi di banchina offerti perché dovrebbe scegliere le marine della Rete Marinedi? “La clientela è incentivata a transitare e svernare nei nostri marina anche a fronte delle promozioni che offriamo. Con un contratto annuale in una delle nostre marine si può sostare fino a quattro mesi in una o più delle 13 altre marine senza alcun costo aggiuntivo con l’unica limitazione legata alla disponibilità dei posti barca. È un’offerta che possiamo fare solo noi nel Mediterraneo”.

Un network senza uguali

Nato alla fine del 2012, il Gruppo Marinedi è oggi il primo network di Marina nel Mediterraneo, con 6.000 posti barca in 14 porti operativi. Oltre alla gestione dei Marina già operativi o in fase di costruzione, ha l’obiettivo di individuare nuovi siti per operazioni di espansione, ampliamento e miglioramento continui. Gestendo direttamente, o in partecipazione con Enti locali e privati, porti per il turismo nautico, Marinedi amplia servizi e potenzialità di strutture portuali già attive e sviluppa progetti per la creazione di nuove realtà.

INFO

Telefono: 06 44702081

Info: www.marinedi.com

Mail: info@marinedi.com