Speciale Porti 2021: Marina Punta Gabbiani, una destinazione a tutta natura per scoprire l’Alto Adriatico

L’appuntamento di oggi con lo Speciale Porti 2021 è con Marina Punta Gabbiani, base ideale per la nautica da diporto nell’Alto Adriatco.

Nella splendida Laguna di Marano, tra Venezia e Trieste, al riparo dai venti e dalle mareggiate, Marina Punta Gabbiani è la base ideale per la nautica da diporto nell’Alto Adriatico, come si scopre anche navigando sul suo padiglione all’interno della fiera virtuale della Milano Yachting Week.

Il porto

Marina Punta Gabbiani offre 300 posti ormeggio e 300 posti a secco nel dry marina, tutti dotati dei più moderni ed efficienti impianti per rendere la vacanza in barca sicura, rilassante ed esclusiva. Ogni singolo posto barca è servito con elettricità, acqua, presa tv, presa aspirazione acque nere e internet wi-fi. A disposizione esclusiva per gli ospiti del marina, due piscine da 25 metri, due grandi vasche idromassaggio con acqua geotermale a 38°C, aperte tutto l’anno, piscine per i bimbi, parco giochi, mini-club, ampi giardini curati, servizi igienici sempre sanificati, sala lavatrici, distributore ghiaccio, bike sharing gratuito anche con bici elettriche, sorveglianza diurna e notturna, apertura uffici 365 giorni l’anno. La gestione di Marina Punta Gabbiani è di tipo famigliare. Questo è sinonimo di costante presenza di persone che, con amore, esperienza e passione, conducono il loro lavoro quotidiano; dai titolari ai loro collaboratori. I clienti, che scelgono il Marina Punta Gabbiani, si sentono come a casa loro, in un ambiente informale, rilassato, amichevole. Il bar-ristorante-pizzeria, delizia gli ospiti dalle colazioni immerse nel verde alla cena a lume di candela sul giardinetto con vista sulla darsena. Ovviamente, non manca la possibilità dell’asporto a pochi passi dalla propria imbarcazione. Per le esigenze tecniche, il cantiere super attrezzato dispone di quattro travel-lift fino a 80 tonnellate, due gru a braccio per disalbero e sbarco motori, capannone riscaldato per verniciatura e falegnameria. Artigiani specializzati preparatissimi e sempre disponibili si prendono cura tutto l’anno delle imbarcazioni degli ospiti.

Dove si trova

Il Marina Punta Gabbiani è nella meravigliosa Laguna di Marano, sulla costa del Friuli Venezia Giulia, poco distante da Lignano Sabbiadoro.

INFO

Tel.: 0431 528000

Sito: www.marinapuntagabbiani.it

N. posti tot.: 300

Lunghezza metri max: 25

Pescaggio max: 3,55 metri