Dalle antivegetative ai primer, passando per stucchi, sottofondi, vernici, smalti e tanto tanto altro. Il punto di riferimento, una vera eccellenza italiana, è il Gruppo Boero, presente alla Milano Yachting Week con i marchi Boero YachtCoatings e Veneziani Yachting.

Questi due brand sono nati per rispondere ad esigenze diverse del comparto nautico, Boero YachtCoatings è principalmente dedicato alla grande cantieristica, sia refit che nuova costruzione, quindi al mondo Yacht e Superyacht, mentre Veneziani Yachting è sempre più vicino all’utente finale dedicandosi principalmente alla nautica da diporto ed al mondo vela.

Il Gruppo Boero è stato selezionato per verniciare i tre scafi rovesciati, prodotti da Fincantieri, che comporranno la copertura del Padiglione Italia a Expo Dubai 2020, in programma dal 1° ottobre prossimo. La copertura del padiglione, di oltre 2.000 metri quadrati, formerà il più grande tricolore italiano mai esistito , un’opera realizzata con i materiali più avanzati e le migliori tecnologie, tra cui le vernici e le pitture del Gruppo Boero. Le vernici del Gruppo Boero saranno utilizzate anche per verniciare alcuni particolari, come le 165 colonne che sorreggono il padiglione, per una superficie totale che supera i 13.000 metri quadrati.

L’occasione per avere le stesse vernici dell’Expo Dubai 202o? Semplice, basta visitare il padiglione del Gruppo Boero alla Milano Yachting Week, dove trovate tutti i prodotti del gruppo, facili da applicare su ogni tipo di superficie, creati con le migliori materie prime per performance ed effetti di qualità estrema e una gamma colori completa.

Per saperne di più

Nello stand di Boero/Veneziani ci sono davvero tanti prodotti per le carene. Scopri quali sono cliccando direttamente QUI: potrai anche dialogare direttamente con gli esperti di Boero/Veneziani tramite mail o whatsapp o prenotando un appuntamento.