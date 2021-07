Speciale Porti 2021: Marina Punta Faro Resort, accoglienza e professionalità al servizio della nautica

L’appuntamento di oggi con lo Speciale Porti 2021 è con il Marina Punta Faro, porto turistico ricco di servizi all’avanguardia per il diportista, a un passo da Venezia e dalla Croazia.

Marina Punta Faro sorge nel punto di incontro tra la Laguna di Marano e il Mare Adriatico, creando nella cornice delle Alpi un suggestivo scenario naturale che è un palcoscenico unico per chi ama le vacanze in barca. Da anni Marina Punta Faro è poi insignita della Bandiera Blu per il rispetto del mare. Dispone di ormeggi sicuri e adatti per motori, vele e catamarani.

Il porto

Marina Punta Faro rappresenta, con i suoi 1.200 ormeggi, una delle realtà portuali più grandi e prestigiose dell’Alto Adriatico. Operativo da più di 25 anni, Marina Punta Faro conosce e anticipa le esigenze del diportista, fornendo tanti servizi 365 giorni, 24 ore su 24. I posti barca, dai 7 ai 40 metri, tutti dotati di acqua e di colonnine per l’energia elettrica, sono ottimizzati da briccole per un ormeggio sicuro e semplice. Per i transiti la disponibilità d’ormeggio è sempre garantita, anche senza prenotazione. Tra i tanti servizi che il Marina Punta Faro propone ai suoi ospiti diportisti ci sono: golf car per trasporto bagagli, lavanderia gratuita, distributore di carburante, negozio di attrezzatura nautica, Sporting Club con tennis e calcetto, piscina, bar e ristorante. Per tutte le esigenze poi Marina Punta Faro offre anche un’area di 20.000 metri quadrati di zona tecnica. Nell’ampio piazzale il Travel-Lift (fino a 80 t.) la Gru semovente (fino a 40 t.) con braccio estendibile (fino a 25m) e il carrello semovente (fino a 20 t.) permettono l’alaggio e il trasferimento delle imbarcazioni dalla vasca agli invasi per le operazioni di antivegetativa, verniciatura o lucidatura. I capannoni oltre ad ospitare i rimessaggi, sono attrezzati con: veleria, officine meccaniche autorizzate; officine per installazione e riparazione impianti elettrici ed elettronici; reparti falegnameria e carpenteria. Infatti con 25 anni di operatività nella nautica Marina Punta Faro ha imparato a conoscere e ad anticipare le esigenze del diportista e a farle sue. La passione per il diporto, proprio in quanto passione, va vissuta nel miglior contesto possibile e questo è e sarà l’impegno di Marina Punta Faro nei confronti degli ospiti. Ecco perchè ogni servizio è effettuato da personale specializzato nel fornire assistenza all’avanguardia per efficienza e tempestività in modo da garantire una navigazione serena e sicura al diportista che durante la sua permanenza troverà privacy, sicurezza e servizi moderni di elevato standard.

Dove si trova

Marina Punta Faro ha inoltre anche una posizione strategica, a poche miglia da Venezia, Trieste e Croazia e a due passi dalla spiaggia e dal centro di Lignano Sabbiadoro.

INFO

Telefono: 0431 70315

Sito: www.marinapuntafaro.it

N. posti totale: 1.200

Lunghezza metri max: 40

Pescaggio max: 2,5-4 metri