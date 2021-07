Speciale Porti 2021: Venezia Certosa Marina, nel cuore antico di Venezia, il Marina Resort col parco più ampio d’Europa

L’appuntamento di oggi con lo Speciale Porti 2021 è con Venezia Certosa Marina, moderno Marina Resort posizionato al centro della Laguna di Venezia.

Vento di Venezia è la società che gestisce dal 2003 il piano di rigenerazione dell’isola della Certosa. Nel 2004 ha insediato presso l’isola demaniale della Certosa un centro servizi polifunzionale per la nautica da diporto con l’obiettivo di rivitalizzare l’isola abbandonata e renderla fruibile. Qui si trova il Venezia Certosa Marina, struttura che comprende un innovativo porto turistico in grado di ospitare ogni tipologia di unità, dal natante alla nave da diporto, a vela e motore, un cantiere per la manutenzione e l’assistenza tecnica, attrezzature per alaggio e varo e rimessaggio, scuola nautica in grado di rilasciare le patenti e titoli professionali, scuola di vela ed una struttura ricettiva con una diversificata offerta enogastromonica firmata Alajmo. La Certosa è soprattutto un grande parco, con uno straordinario patrimonio naturalistico e culturale e spazi per lo svago ed il tempo libero all’aria aperta, eventi e attività sportive.

Il porto

Il porto turistico, classificato Marina Resort poiché dotato di innovativi servizi per il pernotto dei diportisti a bordo delle proprie unità, può ospitare oltre 400 tra natanti, imbarcazioni e navi da diporto. Le attrezzature portuali sono costituite da pontili galleggianti, con finger catway, provvisti di erogatori d’acqua, energia, banda larga e di servizio perenne di guardianaggio. Gli ormeggi, privi di barriere architettoniche, sono protetti da ogni condizione di marea, corrente e ridossati dai venti dominanti. Grazie agli ormeggi dell’avamporto meridionale, il Venezia Certosa Marina può ora ospitare superyacht e grandi catamarani fino a 70 metri di lunghezza e 7 metri di pescaggio. Un percorso integrato, mirato a contenere l’impatto ambientale, ha consentito la conferma della Bandiera Blu FEE nell’ambito del sistema di gestione integrata asseverato dall’ente certificatore RINA che, oltre alle certificazioni ISO 9001, ISO SA8000, ISO14001 e ISO45001, ha insignito il porto turistico col 4° livello MaRina Excellence a riconoscimento dei servizi portuali, turistici e ricettivi.

Dove si trova

La Certosa è una la più estesa delle isole minori della laguna di Venezia: Venezia Certosa Marina è al centro della laguna, in prossimità della bocca di porto di Lido (a meno di un miglio), e adiacente all’Arsenale, al sestiere di Castello e meno di due chilometri da Piazza San Marco. L’isola è servita dal trasporto pubblico di linea (ogni 20’), dotata di numerosi ormeggi per la sosta breve dei diportisti. Gli ospiti possono contare anche sul servizio navetta dedicato.

INFO

Telefono: 041 5208588

Sito: www.veneziacertosamarina.it

N. posti totale: 400

Lunghezza metri max: 60

Pescaggio max: 3,5-7 metri