Il catamarano di 11 metri che piace anche a chi ama i monoscafi. Scoprilo!

Il fenomeno dei catamarani è in continua crescita. E nascono nuovi modelli che hanno l’ambizione di conquistare anche chi è affezionato al monoscafo. Ma nessuno è come questo modello, appena varato, il nuovissimo Excess 11 che trovate, pronto da visitare con un semplice click, alla Milano Yachting Week – The virtual Boat Show.

La filosofia dei catamarani Excess

Excess è il nuovo marchio del gruppo francese Beneteau, il più grande produttore di barche a vela del mondo. Con Excess il cantiere Beneteau ha creato una nuova via per il catamarano. Mantiene tutte le incredibili comodità e spazi dei pluriscafi ma offre anche prestazioni a vela che possono soddisfare anche chi vuole divertirsi spegnendo il motore e navigare spinti dal vento. Con soddisfazione quando lo si conduce.

Se volete sapere di più sulla filosofia Excess, cliccate QUI

Excess 11 è Il più piccolo ma grande catamarano in serie

Il migliore esempio della filosofia Excess è appunto il nuovissimo Excess 11. Lungo 11, 33 metri e largo 6,59 Excess 11 è l’unico catamarano di questa lunghezza sul mercato prodotto in serie. Come raccontano i progettisti, Excess 11 è una barca adatta a grandi traversate e che offre una comoda vita a bordo. Il lavoro dell’ufficio progettazione si è concentrato su un obbiettivo: fornire un vero catamarano da crociera capace di accompagnarvi nel luogo più recondito della terra per godere di una piccola baia isolata, una spiaggia abbandonata o un’onda segreta. Vi conviene scoprire l’unicità di Excess 11 come, ad esempio, sono riusciti a realizzare un letto di 2×2 metri per la cabina armatoriale e, perché no, inviare una mail subito per saperne di più, cliccate subito QUI per conoscere i segreti dell’Excess 11, il catamarano che non c’era. Quello che piace anche agli amanti del monoscafo.