Giustizia è fatta. In carcere il magnate croato che uccise due velisti italiani investendoli con il motoscafo

Non vi diciamo che questa è una vicenda a lieto fine, perché delle vite sono state distrutte. Ma almeno è stata fatta giustizia. Da mercoledì 14 luglio è in carcere, a Zagabria, il tycoon croato Tomislav Horvatincic.

L’imprenditore era stato condannato nel dicembre del 2019 dalla giustizia croata a scontare quattro anni e dieci mesi di reclusione per il suo ruolo nell’incidente nautico avvenuto il 16 agosto 2011 al largo dell’isolotto Barilac (vicino a Primošten/Capocesto).

Un incidente costato la vita ai coniugi italiani Francesco Salpietro (60) e Marinella Patella (60), investiti dal motoscafo di Horvatincic – un Itama 40 Open – mentre erano a bordo della loro barca a vela,il Grand Soleil 39 Santa Pazienza.

Si può sindacare sul fatto che quattro anni e dieci mesi di carcere (senza il beneficio della condizionale) siano pochi, ma la giustizia, finalmente, ha fatto il suo corso. Anche se ci ha messo tanto.

La prima sentenza di colpevolezza, emessa nel 2015, era stata annullata per vizi procedurali, mentre la seconda volta, nel novembre del 2017, l’imprenditore era stato assolto: il tribunale aveva stabilito che Horvatinčić non aveva potuto far nulla per impedire la collisione tra il suo motoscafo (un Itama 40 Open) e la barca perché colpito da sincope a pochi secondi dall’impatto. Tesi debolissima e sentenza che in Croazia aveva fatto scalpore.

A seguito dell’assoluzione, anche il figlio della coppia, Federico Salpietro, ci aveva inviato una lunga lettera in cui ripercorreva la tragedia e che vi consigliamo di leggere per capire la dinamica dell’incidente e dei successivi step giudiziari.

QUI VI AVEVAMO PARLATO DELLA SCANDALOSA ASSOLUZIONE

