Speciale Porti 2021: Capo d’Orlando Marina, un porto green, comodo e sicuro per scoprire le Eolie e non solo

L’appuntamento di oggi con lo Speciale Porti 2021 è con il Capo d’Orlando Marina, porto turistico premiato per il 2021 con la Bandiera Blu, per la gestione totalmente sostenibile.

Tra le 81 strutture portuali italiane, unica in tutta la Sicilia, ad avere ricevuto la Bandiera Blu 2021, prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno per premiare quelle località che garantiscono una corretta tutela ambientale del mare e la sua pulizia, c’è il Capo d’Orlando Marina.

Il porto

Opera realizzata in partenariato pubblico-privato, attraverso lo strumento del project financing, il nuovo porto turistico di Capo d’Orlando è stato inaugurato nel luglio 2017, dopo solo due anni di lavori. E oggi ecco che si presenta ai diportisti come un moderno marina dotato di tutti i comfort e che abbellisce la costa siciliana: l’approdo è stato infatti realizzato in armonia con il paesaggio circostante, grazie alla forma degli edifici, alla cura del verde, ai colori chiari e luminosi. L’azzurro del muro paraonde sembra confondersi con il cielo e il mare. Altri importanti tratti caratteristici della struttura sono l’assistenza al cliente e l’alta qualità dei servizi offerti, con tutto quello che i diportisti si aspettano di trovare in un moderno “Marina Resort”. Superato l’avamporto, chiamando al canale 09 del VHF, si è raggiunti dall’ormeggiatore che guida l’ospite al posto barca, in banchina o sui pontili galleggianti. Gli ormeggi sono con trappe a corpo morto e le colonnine di fronte ai posti barca erogano acqua potabile ed energia elettrica. Dopo l’ormeggio, all’ufficio di accoglienza, si possono ricevere tutte le informazioni utili sulla vita in porto e sul territorio. Capo d’Orlando Marina è infatti punto di collegamento privilegiato per le vicinissime Isole Eolie e porta di accesso per scoprire piccoli centri collinari e montani, parte del Parco dei Nebrodi. Lungo la banchina, c’è una bellissima passeggiata, costellata di ristoranti, bar, enoteche, boutique, negozi, forniture nautiche, supermercato, servizi alla persona e lavanderia fai da te. Tanti poi i servizi al diportista: assistenza all’ormeggio h24, bollettino meteo, wi-fi, bici di cortesia, noleggio auto, transfer aeroporti, servizi igienici e docce riservati. Non mancano nemmeno i servizi tecnici: cantiere navale, rimessaggio, carenaggio, travel lift da 110 tonnellate, servizio sommozzatori, stazione di carburante che eroga benzina, gasolio e gasolio agevolato.

Dove si trova

Capo d’Orlando Marina ha una posizione strategica sulla costa siciliana proprio di fronte alle Isole Eolie, dalle quali dista solo 14 miglia. Gli aeroporti più vicini sono quelli di Palermo e Catania, mentre autostrada e stazione ferroviaria sono nelle immediate vicinanze.

INFO

Telefono: 0941 964512

Sito: www.capodorlandomarina.it

N. posti totale: 553

Lunghezza metri max: 45

Pesc. max: : 4-5,5 metri