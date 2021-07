BARCHE USATE Vuoi vendere la barca? Loro ti offrono una “porta sul mondo”

Se stai cercando di vendere la tua barca devi sapere che, nel mondo, c’è la persona che la sta cercando. Bisogna però trovare il partner giusto per creare la “connessione”. Questa, in estrema sintesi, è la chiave del successo di Grabau International, società di broker che in pochi anni (è nata nel 2015) si è conquistata sul campo una posizione di leadership nel mercato mondiale della compravendita di barche usate. Presente con i suoi uffici in Inghilterra (Lymington e Londra) e un ufficio in Scozia, Italia, Svezia, Finlandia e Baleari (a Palma di Mallorca), nel nostro paese conta sull’esperienza qualificata di Michele Antonini, mediatore marittimo e Yacht Broker.

UNA BRECCIA NEL “MURO” DEL MERCATO ITALIANO

“Da un lato”, ci racconta Michele “diamo la possibilità a chi vende la barca in Italia di accedere realmente a un mercato di compratori globale. Dall’altro, facilitiamo ai clienti provenienti dall’estero l’ingresso in un panorama, quello italiano, complesso e spesso percepito come impenetrabile.

Non per la troppa burocrazia, ma perché la compravendita di barche usate da noi è regolamentata in modo più evoluto rispetto agli altri paesi. Le chiavi per poter essere competitivi sono la semplicità e la massima efficienza: il nostro lavoro consiste nel rendere la vendita di una barca nel mondo più semplice possibile sia per il venditore che per il nuovo armatore.

Come ci riusciamo? Siamo professionisti che si dedicano totalmente all’attività: come amano dire negli uffici inglesi ‘paghiamo le bollette vendendo barche’. Ci occupiamo del marketing e della comunicazione per promuovere la compravendita e poi curiamo anche la trattativa in ogni suo aspetto, burocratico, legale, amministrativo seguendo gli standard internazionali della mediazione marittima. E, nel nostro caso specifico, ci rende l’unico broker di caratura internazionale che ha realmente un piede in Italia”.

I SEGRETI DEL SUCCESSO

Come va il mercato dell’usato internazionale? Bene, anzi benissimo: “Mi sono divertito a fare un calcolo. Da gennaio a luglio, Grabau International ha venduto 300 metri lineari di barche. Per Grabau International il 2020 è stato un ottimo anno ed il 2021 si prospetta ancora migliore. La pandemia ha dato una scossa ai potenziali armatori: molti hanno capito che si vive una volta sola, e che la barca è il mezzo giusto per realizzare i loro progetti di vita”.

Un altro dei “segreti” di Grabau International è la selezione di barche usate in grado di offrire: “Trattiamo solo imbarcazioni che siamo stati in grado di valutare scrupolosamente. Il nostro core business è tra i 10 e 30 metri di lunghezza (per armatori privati, solo una piccola percentuale è dedicata al charter): anche i cantieri che trattiamo sono eccellenze riconosciute. Baltic, Vismara, Sweden, Hylas Yachts, Italia Yachts, Brenta e Ocean Explorer Catamarans (un nuovo cantiere che costruisce catamarani di alta fascia in Finlandia), per citarne alcuni: l’età della barca poco conta.

Vendiamo tanti Swan Sparkman & Stephens degli anni ’70, oppure i Baltic progettati da Doug Peterson nei primi anni ’80 e nel contempo trattiamo la compravendita del performance cruiser in carbonio di ultima generazione. Ripeto, in ogni parte del mondo. Su dieci persone che comprano tramite Grabau International, solo una è italiana. Pensate che di recente, ad esempio, un armatore è venuto dal Giappone per acquistare una barca di cui si era innamorato”.

Siete convinti che la vostra barca ‘valga’, ma non riuscite a venderla, dopo aver affidato esclusive a broker, speso soldi in annunci online e social? Forse non la state proponendo al mercato giusto. E forse c’è un giapponese, dall’altra parte del mondo, disposto a salire su un aereo per venire a comprarla: basta affidarsi a un servizio serio, capillare e completo come quello offerto da Grabau International.

