Brenta B34, un “superyacht” lungo meno di 10 metri

Siamo saliti a bordo del nuovo B34 di Brenta alla TAG Heuer VELA Cup di Chiavari e ne siamo rimasti colpiti, una volta scesi in banchina abbiamo esclamato “Si, questo è davvero un Brenta”.

B34, LA FILOSOFIA

Il direttore del cantiere Brenta Yachts Enrico Malingri ci ha raccontato la filosofia del 10 metri (o meglio 9,99), che definire natante è decisamente riduttivo. Non è solo un daysailer, ma un vero e proprio superyacht in miniatura: semplice da condurre anche da soli o in equipaggio ridotto, senza compromessi, pensato per essere velocissimo sull’acqua. Una barca che, ci ha raccontato Malingri, piace molto a un certo tipo di clienti: quelli che hanno la casa sul mare e sono in cerca di un oggetto per divertirsi, anche in solitaria.

B34, IL VIDEO

Il B34 ha uno studio ergonomico del suo grande pozzetto che consente la comoda seduta di sei persone, la regolazione della randa e del fiocco con sistemi automatizzati da winch elettrici.

Il fiocco è gestito con una rotaia auto-virante, la delfiniera integrata permette l’issata di Code 0 e gennaker quando l’andatura si allarga dalla bolina al traverso fino al poi al lasco.

Le linee d’acqua del B34 prendono spunto dalle imbarcazioni disegnate da Luca Brenta negli ultimi anni, con le loro linee eleganti e design inconfondibile.

COSTRUZIONE AL TOP

La costruzione si avvale delle più moderne tecnologie di alto livello, con laminato realizzato in infusione di resina epossidica, tessuti ibridi di carbonio e E-Glass per lo scafo. Tutte le strutture portanti sono al 100% in carbonio con fibre unidirezionali. Questo si traduce in uno scafo rigido e leggero.

GLI INTERNI

L’allestimento interno, nel quale ha messo il suo ‘zampino’ il grande designer di megayacht Francesco Paszkowski prevede un design minimale nel tipico stile Brenta, con un letto matrimoniale a prua, un armadio a sinistra e un wc nascosto con armadietto soprastante celato in una panca nella sezione centrale della barca in corrispondenza con dell’albero.

Verso poppa nella zona dell’entrata trovano alloggio due panche / divani / cuccette, corredati da due mobiletti contenenti lavello e fornello a sinistra e frigo a destra. Il B34 si propone come un daysailer con le capacità di week-ender per i velisti più sportivi.

Un albero in carbonio ad alto modulo con sartiame in tondino, attrezzatura di ultimissima generazione e tanti piccoli dettagli di alto pregio completano il B34. Sono disponibili anche optional pensati per la crociera come un tavolino smontabile per il pozzetto e la scaletta per il bagno oltre che la doccetta calda in pozzetto. Sia che vogliate usare il B34 in regata, che in un weekend con gli amici, state certi che vi divertirete.

I NUMERI DEL B34

Lungh. f.t. : 9,99 m

Lungh. gall.: 9,99 m

Largh. : 2,95 m

Pesc. standard: 2,40 m

Dislocamento: 3,3 t

Sup. velica: 67 mq

www.b-yachts.com

