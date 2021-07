Speciale Porti 2021: Porto di Cavallo, un eden selvaggio tra Corsica e Sardegna

L’appuntamento di oggi con lo Speciale Porti 2021 è con il Porto di Cavallo, marina situato sulla magnifica isola della Corsica, un vero eden al centro del Mediterraneo.

Fantastico per la sua posizione tra Corsica e Sardegna, nel Parco Naturale delle Bocche di Bonifacio, il marina è un gioiello di ingegneria: i pontili di legno, la diga foranea in granito e le infrastrutture discrete, creano comfort senza alterare la natura. Offre 200 posti barca, fornendo elettricità, acqua e i principali servizi di un marina da giugno a settembre. Ormeggiare qui dà la possibilità di visitare un’isola unica e i suoi dintorni: Lavezzi e Isola Piana, luoghi selvaggi e ammalianti. Il canale d’entrata è ben segnalato e l’assistenza su gommoni guida l’ingresso e l’attracco. A terra bar, ristoranti e l’emozione di essere in un vero eden al centro del Mediterraneo.

INFO

Telefono: +33 (0)495258011 +33 (0)672363370

Sito: www.portodicavallo.it

N. posti totale: 200

Lunghezza metri max: 45

Pescaggio max: 3 metri