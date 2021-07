Italiano, brevettato e geniale: l’ombrellone perfetto per qualsiasi barca

Gli ombrelloni sono uno di quegli oggetti che nel corso dei decenni, anzi dei secoli, non hanno variato granché la loro forma. Una porzione di tela dalla forma più o meno tonda fissata a braccia metalliche che consentono di aprire e chiudere il meccanismo, e un braccio di sostegno che consente di sostenere la struttura ad una certa altezza. Nella sua semplicità, l’idea dell’ombrellone ha resistito al tempo, e di fatto ancora oggi gli ombrelloni che vediamo in commercio non si discostano granché dal modello di riferimento, ormai antichissimo.

C’è però un produttore italiano, con sede a Firenze, che ha brevettato una tecnologia innovativa in grado di rivoluzionare l’idea di ombrellone, e ha pensato di applicare questa formula agli ombrelloni da barca. Oggi ve lo presentiamo, si chiama Yachtingline by Garden Art, ma vi diciamo fin da subito che la gamma completa è in esposizione alla Milano Yachting Week.

Multivalvola® System

La rivoluzionaria capote brevettata da Garden Art consente, grazie al suo design, di incrementare enormemente la stabilità dell’ombrellone, consentendo all’imbarcazione di mantenere la sua aerodinamicità e impedendo all’aria calda di accumularsi sotto la struttura. Tutto questo solo con un ombrellone? Ecco come funziona la capote brevettata, spiegato graficamente grazie a questi due schemi.

Il design moderno ed innovativo della capote a falde di tessuto concentriche minimizza l’effetto-vela lasciandosi attraversare dalle correnti d’aria. Il vento scorre tra le falde della capote che perciò non si oppone alla sua spinta, ciò si traduce in una maggiore stabilità dell’ombrellone, ma anche l’aria calda che si forma sotto la capote è libera di uscire permettendo così una migliore ventilazione.

L’innovativa tecnologia della capote è davvero eccezionale, ma non è tutto! Perché un’altra grande forza di Yachtingline è la personalizzazione. I modelli sono davvero tantissimi, ma l’ombrellone può variare per altezza, dimensioni della capote, materiali delle strutture di sostegno, tipologie e colori dei tessuti, che sono davvero tantissimi e con caratteristiche diverse l’uno dall’altro. Insomma, abbiamo l’ombrellone perfetto per la barca, e che nessuno potrà copiare a questa eccellenza italiana grazie al brevetto. Lo trovate nel padiglione accessori della Milano Yachting Week, dove potete contattare direttamente i tecnici per studiare insieme il progetto più adatto alla vostra imbarcazione.