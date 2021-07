Speciale Porti 2021: Marina di Sant’Elmo, prestigiosa porta d’ingresso ad Alghero, scrigno di storia e bellezza

L’appuntamento di oggi con lo Speciale Porti 2021 è con Marina di Sant’Elmo, base ideale per scoprire le bellezze della Sardegna nordoccidentale, e non solo.

Ormeggiare tra storia e natura. È l’emozione offerta da Marina di Sant’Elmo, base ideale per scoprire le bellezze naturali della Riviera del Corallo. È una darsena con servizi “a 5 stelle”, in un complesso turistico-portuale di alto livello, con uno staff di professionisti efficiente e cortese, sempre pronto a soddisfare le esigenze degli ospiti. Marina di Sant’Elmo (Vhf ch. 9) offre servizi di concierge per prenotazioni di ristoranti e strutture ricettive, cambusa con consegna a bordo e catering, rifornimento carburante alla pompa e bunkeraggio con autocisterna, assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e straordinaria.

INFO

Tel.: 079980829-3332214342

Sito: www.marinadisantelmo.it

N. posti totale: 100

Lunghezza metri max: 70

Pescaggio: 5 metri