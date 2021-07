Sogni olimpici, alla scoperta degli azzurri: le ragazze terribili del 470

Le Olimpiadi di Tokyo, riprogrammate per l’estate 2021 dal 23 luglio all’8 agosto, sono vicine e per la spedizione azzurra è tempo di iniziare a fissare gli obiettivi dato che la selezione interna è praticamente quasi chiusa. L’Italia non vince una medaglia olimpica nella vela da Pechino 2008, quando arrivò il bronzo di Diego Romero nel Laser e l’argento di Alessandra Sensini nell’RS:X. Per l’Olimpiade in Giappone, che per la vela si svolgerà ad Enoshima, l’Italia è qualificata nel Laser femminile, nei 470, negli RS:X e nei Nacra 17, non è stata invece raggiunta la qualificazione nei 49er maschili e femminili così come nel il Laser maschi. La squadra olimpica che andrà alle Olimpiadi è giovane e ambiziosa, sulla carta tutti possono arrivare alla medal race e alcuni puntare anche alla medaglia. La freccia migliore dell’arco azzurro è probabilmente il Nacra 17, ma le sorprese potrebbero non mancare. Continuiamo a scoprire, dopo Silvia Zennaro e Ferrari-Calabrò, con un altro equipaggio della spedizione azzurra, Elena Berta e Bianca Caruso del 470 femminile, giovani speranze italiane. Settimanalmente il Giornale della Vela vi presenterà tutti gli equipaggi che inseguiranno il sogno olimpico a Tokyo.

470 FEMMINILE, RITORNO AL VERTICE

L’equipaggio scelto è composto dalla timoniera Elena Berta, 29 anni, e la prodiera Bianca Caruso , 25 anni. Le due atlete, entrambe romane, vanno in barca insieme dalla stagione 2018. Elena Berta ha fatto parte della squadra della vela azzurra alle Olimpiadi di Tokyo, per una sostituzione appena prima dei Giochi. Nel 2018 hanno centrato il 4° all’Europeo e 3° in Finale di Coppa del Mondo a Marsiglia. Nel 2019 ancora un 4° in Coppa del Mondo a Enoshima, il campo di regata olimpico di Tokyo, ripetuto anche nel 2020 sempre in Coppa del Mondo a Miami. E nel 2021 a Vilamoura è arrivata finalmente la medaglia, il bronzo Mondiale.

La sensazione è che quella delle due atlete romane sia una parabola ascendente spinta da una crescita costante. Sognare non costa nulla ed è quello che faranno in vista di Tokyo, la medaglia non è più una parola impronunciabile anche se la montagna da scalare è piuttosto alta. Dopo l’era Giulia Conti il 470 italiano ha faticato molto, nel quadriennio attuale la sfida tra questo equipaggio e quello di Di Salle-Dubbini ha alzato di molto il livello delle nostre atlete e si va a Tokyo non per fare da spettatori.

Mauro Giuffrè

