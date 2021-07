Elan E5, Il 40 piedi più originale della Milano Yachting Week

Nel segmento dei 40 piedi (12 metri) c’è una barca che spicca per la sua originalità, l’Elan E5. Lo potete trovare e visitare subito alla Milano Yachting Week – The digital boat show per potervi rendere conto del perché questa barca del cantiere sloveno Elan è così apprezzata dagli specialisti, quelli che se ne intendono. E qui puoi vedere il video dell’Elan E5. Perché è diversa dalle altre? Il merito è della scelta di Elan di superare lo stereotipo che una barca o va veloce o è comoda, creando la E Series che ha oggi tre modelli in catalogo, l’E3 (m. 9,25) , l’E4 (m. 10,60) e l’E5.

L’Elan E5 (m. 11,96 x 3,87) è la massima espressione della filosofia che sta dietro alla sigla E Series, una barca che il perfetto compromesso tra crociera e alte prestazioni a vela. Nell’Elan E5 gli interni da crociera e l’ergonomia esterna si sposano con attrezzature sofisticate come il bompresso retrattile in fibra di carbonio, genoa avvolgibile con rullafiocco incassato sottocoperta, albero passante e paterazzo sdoppiato regolabile. Il progetto è di uno dei più famosi designer, Rob Humpreys che in questa barca ha trasferito i concetti delle sue barche oceaniche, vincitrici di regate prestigiose attorno al mondo.

Visita subito la barca, scopri perché è unica

Scopri visitando l’Elan E5 alla Milano Yachting Week ’innovativa tecnologia VAIL (Vacuum Assisted Infusion Lamination), la gallery con una vasta rassegna di immagini della barca in navigazione, in coperta, all’interno. Potrai apprezzare al meglio che tipo di barca è.