Speciale Porti 2021: Marina di Portisco, un paradiso green per vacanze da sogno tra Sardegna e Corsica

L’appuntamento di oggi con lo Speciale Porti 2021 è con il Marina di Portisco, porto turistico accogliente, comodo e sicuro, noto anche per la gestione totalmente sostenibile.

Marina di Portisco è un incantevole porto turistico situato nel Golfo di Cugnana, nel nord-est della Sardegna. La sua posizione fa sì che il porto sia un approdo sicuro, sempre al riparo anche in caso di avverse condizioni meteo marine. Marina di Portisco è collocata proprio al centro del Mediterraneo e risulta un ideale punto di partenza per numerose escursioni nei parchi nazionali dell’Arcipelago di La Maddalena e di Tavolara, lungo le bellissime coste della Corsica e delle isole di Cavallo e Lavezzi.

Il porto

Perfettamente inserito nel paesaggio naturale, interamente costruito in granito sardo e ben protetta da un molo di sopraflutto a tre bracci e da un molo di sottoflutto a gomito, Marina di Portisco può accogliere megayacht con elevati pescaggi, grazie ai suoi fondali che in banchina arrivano fino a 10 metri. Grazie a una spiccata sensibilità aziendale e a una dedicata strategia operativa da sempre basate sul rispetto e la difesa dell’ambiente, Marina di Portisco è accreditata da 26 anni consecutivi con la Bandiera Blu d’Europa. Un riconoscimento che certifica l’impegno concreto, la professionalità e la sensibilità alle tematiche ambientali e alla gestione sostenibile della struttura. Tutta l’area del porto, infatti, è plastic free, il fabbisogno idrico annuale è soddisfatto utilizzando un dissalatore a osmosi inversa Tobago Solaris Aquae, che consente la produzione di oltre 50.000 metri cubi di acqua/anno. Dispone di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, insieme a un sistema d’illuminazione di nuova generazione che consente un importante risparmio energetico. La raccolta dei rifiuti, è disponibile anche per le imbarcazioni in rada ed è gestita con un sistema di riciclaggio che concorre alla riduzione della produzione di Co2. Tutti i servizi prestati dalla Marina di Portisco danno diritto a “punti” con i quali poi si possono acquistare servizi presso il porto e i suoi partner: dalla ristorazione all’artigianato, dall’ormeggio in altri marina a servizi turistici sul territorio, dalla visita con degustazione alle cantine ai siti culturali della Gallura. I partner sono più di 40, tutti pronti per rendere la vacanza un’indimenticabile esperienza. Non mancano poi assistenza 24 ore, servizi tecnici, cantiere, courtesy car e wifi gratuito.

Dove si trova

Situato nel Golfo di Cugnana, nel nord-est della Sardegna, il Marina di Portisco è vicino all’aeroporto di Olbia, che dista solo 20 minuti, e all’eliporto, che è a pochi km di distanza verso Arzachena: permettono di arrivare in ogni periodo dell’anno.

INFO

Telefono: 0789 33520

Sito: www.marinadiportisco.it

N. posti totale: 589

Lunghezza metri max: 90

Pescaggio max: 10 metri