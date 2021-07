Mai più scivoloni in coperta. Tre soluzioni antisdrucciolo per la tua barca

Alla Milano Yachting Week – The Digital Boat Show, il nostro salone digitale, trovate tutte le soluzioni per non scivolare in barca: dalle vernici ai nastri antisdrucciolo passando per i materiali naturali.

La vernice antisdrucciolo che applicate “fai-da-te”

La prima soluzione antiscivolo è rappresentata da KiwiGrip (che trovate nello stand di Indemar), ideale per la vostra coperta e per gli amanti del fai-da-te. Si tratta di una vernice acrilica a base d’acqua, resistente agli agenti atmosferici. KiwiGrip non è tossica e non contiene solventi.

L’applicazione avviene con un rullo speciale, potrete decidere lo spessore e la “grana” dell’antiscivolo a seconda della pressione che eserciterete. La leggerezza del prodotto e la sua economicità lo rendono una delle scelte più utilizzate dai navigatori che badano alla sostanza o alle prestazioni: sono tanti, ad esempio, i velisti oceanici che si affidano alle vernici antiscivolo!

LA SCOPRI QUI

L’antisdrucciolo da barca ispirato dai surfisti delle Hawaii

Un’altra soluzione è stata ideata da Harken ed è stata ispirata dai surfisti alle Hawaii che avevano un problema pratico. Trovare un modo di applicare alla tavola qualcosa che non li facesse scivolare nei momenti cruciali della surfata e che non fosse abrasivo per i piedi.

Ecco, Harken Marine Grip ha preso il meglio di questa invenzione e l’ha trasferita in barca. Questo nastro, ritagliabile in base alle esigenze, va bene su qualsiasi superficie di calpestio in barca. Non è abrasivo e inoltre non è realizzato in schiuma che potrebbe assorbire l’acqua, si installa facilmente dovunque senza bisogno di specialisti.

LO SCOPRI QUI

Il sughero come antiscivolo

Chiudiamo con Marinecork, il sughero per la nautica: si pone come l’unica vera alternativa naturale al teak. Facile da facile installazione, ha un’ altissima resistenza meccanica; oltre ad essere un perfetto antiscivolo è un ottimo isolante termico, proprio per questo motivo non scotta al tatto; infine è antimacchia e isolante acustico; non per ultimo piacevolissimo sotto i piedi, garantedovi pieno relax a bordo.

LO SCOPRI QUI