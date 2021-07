Vita più agevole a bordo? Sì, grazie a questi tre prodotti

Ogni giorno la Boatique, lo store digitale della Milano Yachting Week si rinnova con prodotti diversi! Vi abbiamo già raccontato quali sono gli strumenti per diventare un Masterchef a bordo, vi abbiamo mostrato la geniale passerella gonfiabile che diventa un SUP oppure le sacche ecologiche brandizzate Vela: tutti questi prodotti li potete trovate con uno sconto esclusivo nella Boatique! Oggi vi raccontiamo tre chicche che potete trovare tra i tantissimi prodotti in esposizione, tre prodotti che aumentano il comfort a bordo e che vi rendono la navigazione più agevole (soprattutto in vacanza).

Il Frigo Gasatore per avere l’acqua sempre pronta

Basta con le bottiglie di plastica, ingombranti, inquinanti e poco comode. Il Frigo Gasatore è la soluzione definitiva per avere acqua potabile sempre pronta a bordo, è dotato di un sistema interno di filtrazione ad Osmosi Inversa, che tratta direttamente l’acqua di rete producendo acqua osmotizzata, liscia, frizzante, fredda o a temperatura ambiente.

Elimina lo spazio occupato dalle bottiglie nel gavone (ma anche nel frigorifero) e vi permette di avere l’acqua pronta a dissetarvi, come e quando la volete.

La micro lava-asciuga

Oltre ad essere un bellissimo oggetto di design, è un oggetto utilissimo per i fortunati che passano lunghe vacanze in barca. La lavatrice asciugatrice di Daewoo è stata progettata per gli spazi angusti, ed è quindi perfetta per le barche, per chi vuole lavare ed asciugare in poco tempo e utilizzando pochissimo spazio.

Le dimensioni ridottissime di questo prodotto (550x650x324 mm) e il consumo d’acqua molto basso (24 litri per ciclo) ne fanno il prodotto perfetto per lavare ed asciugare in mezzo al mare.

Il purificatore d’aria

Se avete spazi chiusi in barca e ci passate molto tempo, ecco il prodotto che fa per voi. Lo Ionizzatore d’aria della linea Smart Marine vi permette di sanificare e profumare l’aria, è realizzato con una forma ergonomica e con un peso ridotto e grazie alla sua azione magnetica cattura batteri, gas nocivi, odori sgradevoli e particelle volatili che causano inquinamento e cattivi odori.

L’umidità e il suo odore sgradevole non saranno più un problema d’ora in poi!