Fatto da velisti per velisti, il nuovo portale Skipper and Charter propone polizze totalmente Made in Italy e create ad hoc per chi ama il mare

Con l’inizio dell’estate, approda sul web il portale Skipper and Charter, il cui nome dice molto: è un sito interamente dedicato agli amanti del mare e specializzato nell’offerta di polizze espressamente dedicate agli appassionati di vacanze in barca. Grazie alla navigazione semplice e sicura, permette, in pochi click, di trovare le soluzioni assicurative giuste per mettersi al riparo da ogni tipo di imprevisto: prima, durante e dopo la crociera. Per godere davvero senza pensieri di quel senso di totale libertà e leggerezza che solo la vacanza in barca è in grado di regalare.

Ma non solo: oltre che pensata ad hoc per diportisti e armatori, Skipper and Charter è l’unica polizza sottoscritta e distribuita da una compagnia e da intermediari italiani, con relativi servizi di assistenza e gestione sinistri totalmente Made in Italy.

Come ci racconta Michele Cossa, Project Manager Skipper and Charter, ma soprattutto appassionato velista: “Skipper and Charter è la dimostrazione che unire le forze porta a grandi risultati. Siamo oggi in grado di mettere la nostra ultraventennale esperienza al servizio del pubblico della nautica, proponendo per la prima volta una piattaforma user friendly con prodotti assicurativi studiati solo per le vacanze in barca. Il nostro obiettivo è offrire valore aggiunto a tutti gli appassionati, esperti navigatori e neofiti, in una stagione estiva che è sempre più caratterizzata dal grande successo di questa formula di vacanza”.

Skipper and Charter si rivolge a tutti coloro che noleggiano un’imbarcazione (sia a vela che a motore) per le proprie vacanze: non solo lupi di mare, ma anche curiosi che, sull’onda della pandemia, stanno sempre più scegliendo la barca come vacanza che unisce il piacere del viaggio al distanziamento sociale per evitare gli assembramenti delle località balneari.

Al momento della sottoscrizione, il velista può scegliere fra differenti pacchetti, con garanzie e massimali crescenti, diversi a seconda del tipo di vacanza: imbarco alla cabina, noleggio barca con equipaggio e senza, dove uno dei passeggeri è lo skipper. Tante le coperture incluse, tra cui annullamento viaggio per tutti in caso di rinuncia dello skipper o sostituzione gratuita dello skipper anche in crociera, responsabilità civile dello skipper, copertura del deposito cauzionale e ritardo nella consegna della barca.

Skipper and Charter copre anche i servizi turistici acquistati nei due giorni precedenti e successivi alla crociera, come trasporti da e per l’imbarco, noleggio auto e hotel. E a tutto questo si aggiungono le coperture viaggio tradizionali, valide anche in epoca di pandemia: assistenza tramite centrale operativa 24h, rimborso spese mediche, bagaglio, responsabilità civile del passeggero, interruzione del viaggio anche per quarantena e infortuni.

CALCOLA IL TUO PREVENTIVO PER LA TUA CROCIERA CON SKIPPER AND CHARTER

“In pochi click, mettendo il numero dei partecipanti alla crociera – aggiunge Michele Cossa – il preventivo si autocompone per equipaggi fino a 12 persone. E nelle nostre soluzioni di copertura c’è davvero tutto quello che serve a un diportista. È un lavoro che abbiamo fatto con passione, voglia ed entusiasmo: da appassionati per appassionati. Si parte dalla base classica di assicurazione di viaggio, con una declinazione legata alle problematiche Covid: in caso di positività o quarantena che cambiano i piani di viaggio, permette un aiuto sanitario ma anche economico per proteggere il valore della vacanza.

Vi dico solo che io mi imbarco a ferragosto da Cannigione e non vedo l’ora di far rotta verso le baie più belle della Corsica. Anche per questo voglio dare un messaggio positivo: per l’estate dimenticate le ansie e fate una bella vacanza in barca, essendo certi di averla davvero messa al sicuro sia dal punto di vista economico che per le modalità di viaggio”.

Soluzione assicurativa predisposta da Nobis Compagnia di Assicurazioni, Skipper and Charter è distribuita in collaborazione tra Borghini e Cossa, broker con oltre 70 anni di esperienza nel turismo e una consolidata competenza nel segmento del charter nautico, in virtù della partnership con i principali player del settore, e I4T – Insurance Travel, intermediario assicurativo specializzato nello sviluppo e distribuzione di soluzioni legate al turismo: “Skipper and Charter è un prodotto di grande qualità dal punto di vista assicurativo – conclude Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – e risponde efficacemente alle esigenze di un mercato in crescita. Operiamo nel mercato assicurativo da quasi 50 anni: in qualità di distributori, abbiamo un back-office qualificato che risponde dall’Italia, pronto ad assistere il cliente in tutte le fasi del processo di acquisto della polizza, grazie a un’infrastruttura tecnologica evoluta”.

CALCOLA IL TUO PREVENTIVO PER LA TUA CROCIERA CON SKIPPER AND CHARTER

*news sponsorizzata

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche un regalo!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!