Speciale Porti 2021: Marina di Cala de’ Medici, un porto sicuro, accogliente e al centro di tutto

L’appuntamento di oggi con lo Speciale Porti 2021 è con il Marina di Cala de’ Medici, porto turistico toscano immerso nella natura e con servizi da vero e proprio “marina resort”.

Marina Cala de’ Medici è il porto al centro della Toscana e dell’Arcipelago Toscano, location per molte mete e una sorta di boa di passaggio per chi si trova in crociera tra il nord e il sud del Mediterraneo oltre che tra la Liguria e le stesse magnifiche isole toscane.

Il porto

Approdare e soggiornare al Marina Cala de’ Medici è come accomodarsi in un affascinante hotel a “cinque timoni” adagiato sull’acqua, ricco di servizi e tecnologie, lungo un litorale ricco di storia e fascino tra Castiglioncello e Rosignano nella meravigliosa cornice del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Un vero e proprio Marina Resort con servizi di qualità e all’avanguardia: non un semplice ormeggio, ma un luogo di vita e ritrovo nel quale si comunica, si ospitano personaggi importanti, una città galleggiante, una beauty farm della nautica. Cala de Medici offre vacanze in tranquillità in charter e navigazione in sicurezza grazie ad un protocollo anti Covid-19 all’avanguardia. È previsto un servizio accoglienza per l’espletamento di tutte le procedure di arrivo in sicurezza, senza la necessità per l’armatore di recarsi negli uffici del porto. La App ufficiale permette di prenotare l’ormeggio e i numerosi servizi direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc. Marina Cala de’ Medici offre ben 650 posti barca da 8 a 36 metri, con una diga foranea dove possono trovare ormeggio imbarcazioni fino ai 50 metri. Servizi di elevata qualità tra cui noleggio di biciclette, citycar elettriche, imbarcazioni e gommoni, affitto di bellissime foresterie vista mare dotate di ogni comfort. All’interno del marina, è presente un borgo commerciale con boutique, ristoranti, cocktail bar, palestra, Yacht Club e cantiere navale specializzato in manutenzione e refit. Marina Cala de’ Medici è tra i porti fondatori del Consorzio Marine della Toscana a cui aderiscono altri importanti marina della regione da Viareggio fino a Piombino e Isola d’Elba. Per “Vivere la Toscana sul mare”, Marina Cala de’ Medici si propone come base di partenza per il charter nautico e lo yachting alla scoperta di una terra unica con città d’arte, borghi, paesaggi, gastronomia, storia e cultura. Per la stagione 2021 sono in vendita e in affitto posti barca da 8 a 30 metri: un’opportunità da cogliere per chi vuole passare vacanze in relax e sicurezza.

Dove si trova

Il Marina Cala de’ Medici, in posizione davvero strategica per chi va per mare, si raggiunge tra Castiglioncello e Rosignano Marittimo, nel cuore della Costa degli Etruschi. Una vera base di lancio per crociere verso Mar Tirreno, Corsica, Sardegna e Arcipelago Toscano.

INFO

Telefono: 0586 795211

Sito: www.marinacalademedici.it

N. posti totale: 650

Lunghezza metri max: 36

Pesc. max: 6 metri