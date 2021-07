Il dissalatore che funziona senza generatore di corrente

Osmosea è una società italiana che da oltre 10 anni produce e sviluppa dissalatori e potabilizzatori ad osmosi inversa. Alla Milano Yachting Week trovate la loro linea di prodotti pensati appositamente per la nautica, con tutte le specifiche , qui vi spieghiamo perché sono dissalatori così particolari e come funzionano.

Il sistema recupera l’energia che usa

Gran parte dell’energia prodotta durante il processo di osmosi inversa viene recuperata dal dissalatore Osmosea, circa l’85% secondo i tecnici del marchio italiano. Questo significa che basta avere a bordo le batterie per i servizi e non serve dotarsi di un costoso generatore di corrente per far funzionare il dissalatore, ma soprattutto significa che anche sulle imbarcazioni di piccole dimensioni ci si può dotare di un sistema del genere. I dissalatori energivori e di grandi dimensioni sono un lontano ricordo, se avete una barca piccola con qualche primavera sulla chiglia sicuramente saprete che fino a poco tempo fa era difficile, se non impossibile, dotarsi di un dissalatore a bordo. NEW 12, Il modello più piccolo di Osmosea consuma in media 9-10 Ah e può produrre 25-30 litri di acqua dolce all’ora, una quantità notevole se pensiamo che funziona senza generatore di corrente!

Si integra con la tua strumentazione, oppure lo comandi dal pannello remoto

I sistemi Osmosea si integrano alla perfezione con i display multifunzione NMEA 2000, e quindi con la maggior parte dei sistemi di elettronica montati sulle barche. Oppure c’è una soluzione proprietaria, perché insieme al dissalatore Osmosea avrete anche un pannello, touch screen a colori oppure fisico, con cui comandare il dissalatore: un pulsante start/stop per far partire il processo di osmosi inversa, informazioni sulla salinità dell’acqua, sui litri per ora trasformati, sul consumo energetico e tanti altri dati. Dotato di un sistema automatico di regolazione della pressione e di flussaggio automatico, il dissalatore di Osmosea, nelle sue diverse varianti, è la soluzione ideale per le barche sia di piccole che di grandi dimensioni.

Per saperne di più

